Das erste Riyadh International Humanitarian Forum wird am 26. und 27. Februar 2018 unter der Schirmherrschaft des Hüters der heiligen Stätten, König Salman ibn Abd al-Aziz Al Saud, in der saudi-arabischen Hauptstadt Riad ausgetragen. Das Forum wurde als erstes seiner Art im Königreich Saudi-Arabien vom King Salman Humanitarian and Relief Centre (KSrelief) organisiert und baut auf vorangegangenen weltweiten humanitären Veranstaltungen auf, um Veränderungen im humanitären Bereich anzusprechen und neue praktische und effiziente Antworten zu erarbeiten, die den sich verändernden Bedürfnissen an den Einsatzorten gerecht werden.

Das zweitägige Forum, bei dem hochrangige Vertreter der Vereinten Nationen sowie internationaler und nationaler NRO anwesend sein werden, bringt Fachleute und wichtige Entscheidungsträger aus der gesamten internationalen humanitären Gemeinschaft zusammen.

Dr. Abdullah Al Rabeeah, Berater des königlichen Hofes und Supervisor General des King Salman Humanitarian Aid and Relief Centre, sagte: "Historisch nimmt das Königreich Saudi-Arabien eine wegweisende humanitäre Rolle zum Wohle der internationalen Gemeinschaft weltweit ein. Das Königreich versteht die Bedeutung seiner Rolle dabei, menschliches Leid zu lindern und dafür zu sorgen, dass alle Menschen die Möglichkeit erhalten, ein gesundes, würdevolles Leben zu führen. Um ihren Einsatz im Dienst an allen Bedürftigen zu unterstreichen, hat die saudi-arabische Führung das King Salman Humanitarian Aid and Relief Centre gegründet, dessen Aufgabe es ist, die Bereitstellung humanitärer Hilfe und Unterstützung an Bedürftige außerhalb der Grenzen des Königreichs zu erbringen und zu überwachen.

Das Zentrum wurde am 13. Mai 2015 unter der Schirmherrschaft und Führung des Hüters der heiligen Stätten, König Salman bin Abd al-Aziz Al Saud, eingeweiht. Gott möge ihn behüten. Die Tätigkeit des Zentrums gründet auf hehren, wesentlichen humanitären Anliegen und Grundsätzen."

"Bis heute hat KSrelief 328 Projekte in 38 Ländern umgesetzt, wobei die Mehrzahl unserer Programme auf den Jemen, Syrien, den Irak und Somalia bezogen war. Unter den 119 humanitären Partnern von KSrelief befinden sich Mitgliedorganisationen der UN sowie viele andere internationale und nationale NRO. Die wichtigsten vom Zentrum unterstützten Projektbereiche sind: Lebensmittelsicherheit, Gesundheit (mit besonderem Schwerpunkt auf Frauen und Kinder), Ernährung, Wasser und sanitäre Einrichtungen sowie Bildung. Daneben gibt es einige Sonderprojekte eines davon leistet Resozialisierungshilfe für ehemalige Kindersoldaten im Jemen."

