Menüs und Ausstellung zum Thema Kirschblüten

Das Keio Plaza Hotel in Tokio (KPH), eines der prächtigsten internationalen Hotels in Shinjuku, Tokio, bildet den Rahmen der Frühjahrsausstellung "Cherry Blossom Spring Fair", die vom 1. März (Donnerstag) bis 30. April 2018 (Montag) in acht unserer Restaurants stattfindet, wo französische und italienische, chinesische und koreanische Küche sowie japanische Kaiseki-Küche serviert wird. Die Küchenchefs jedes Restaurants servieren speziell zubereitete Gerichte zum Thema "Sakura", der japanischen Kirschblüte, und die dazu passenden Champagner und Weine. Außerdem sind in unserem Hotel besondere Blumenarrangements und andere Dekorationen zu bestaunen, die das Frühjahr und die Kirschblütenzeit einläuten und das ideale Fotomotiv für unsere Gäste bilden.

"Ikebana" Flower Arrangement by Renowned Artist Hiroki Maeno (Photo: Business Wire)

März und April sind für Besucher Japans die betriebsamsten Monate und fallen genau in die kurze Zeit der Kirschblüte. Wir sind Gastgeber der "Cherry Blossom Spring Fair", um Gästen die Möglichkeit zu bieten, die Vergänglichkeit und Schönheit der Kirschblüten im Komfort unseres Hotels zu bestaunen. Unsere Sommeliers halten während der Ausstellung ausgewählte Champagner und Weine zu Sonderpreisen für Sie bereit, passend zu unseren kulinarischen Highlights.

"Cherry Blossom Spring Fair"

-- Herrliche Frühlingsgerichte

Datum: Vom 1. März (Donnerstag) bis 30. April 2018 (Montag)

Kaiseki-Restaurant "Soujuan", 2. Stock

Mittag- und Abendessen Kaiseki-Menü 15.500 JPY

*Reservierung für das Mittagessen einen Tag im Voraus

Französisches und italienisches Restaurant "Duo Fourchettes", 2. Stock

Französisches Mittagsmenü 8.500 JPY; Französisches Abendessenmenü 12.000 JPY

*Spezielle Gerichte werden auch im chinesischen Restaurant "Nan-En", im japanischen Restaurant "Kagari" und im koreanischen Restaurant "Gokoku-Tei" und im ganztägig geöffneten Restaurant "Jurin" serviert. Freuen Sie sich auf Tempura im "Shun" und Teppan Yaki im "Yamanami".

-- Stoßen Sie mit Champagner und Wein auf das Frühlingserwachen an

"Piper-Heidsieck" Brut Champagner: 2.100 JPY pro Glas; 14.000 JPY pro Flasche

*Weitere Weine auf Anfrage erhältlich.

-- "Ikebana"-Blumengebinde zum Thema Sakura, der Kirschblüte, vom renommierten Künstler, Hiroki Maeno

Zeitraum: 31. März (Samstag) bis 15. April 2018 (Sonntag)

Ort: Main Lobby, 3. Stock

Eintritt: frei

-- Blumenarrangements mit Kirschblütenkunst von Florist Miyou

Zeitraum: 1. März (Donnerstag) bis 30. April 2018 (Montag)

Ort: Restaurants im 2. Stock mit japanischer Kaiseki-Küche, japanischer sowie chinesischer Küche

*Servicegebühr und Steuer im Preis inklusive.

Für Informationen, Reservierungen: +81 3 3344 0111 (Restaurantreservierung) Informationen zur Ausstellung: +81 3 5322 8061 (Lobby Gallery Durchwahl)

Contacts:

Keio Plaza Hotel, Tokio

Keiko Kawashima, +81-3-5322-8010

Public Relations Manager

keiko-kawashima@keioplaza.co.jp