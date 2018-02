KÖLN (dpa-AFX) - "Kölner Stadtanzeiger" zu Zuma/Südafrika:

"Dass Jacob Zuma trotz seiner katastrophalen Bilanz so lange im Amt bleiben konnte, liegt vor allem an seiner raffinierten Klientelpolitik und einer, wie sein unendlich zäher Abgang zeigt, weitgehend handlungsunfähigen Regierungspartei. Unter ihm ist Südafrika zu einem gigantischen Selbstbedienungsladen des regierenden ANC geworden und wirtschaftlich weit zurückgeworfen worden. Zu übergroßem Jubel besteht deshalb kein Anlass. Als Abrissbirne der jungen Demokratie hat Zuma in den vergangenen Jahren ganze Arbeit geleistet und dem Land politisch wie wirtschaftlich schwersten Schaden zugefügt. Schon deshalb dürften die Aufräumarbeiten sehr mühsam und der notwendige Neuanfang viel schwerer und zeitaufwendiger werden, als viele nun glauben."/yyzz/DP/he

AXC0007 2018-02-16/05:35