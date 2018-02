MÜNCHEN (dpa-AFX) - "Münchner Merkur" zu Merkel:

"Merz, Koch, Rühe, Röttgen: Kein Tag vergeht mehr in der CDU, ohne dass eine ihrer Ex-Größen mit der Kanzlerin abrechnet. Sie habe die Partei "emotional und politisch" ruiniert, den größten Vertrauensverlust in der Geschichte zu verantworten. Die harten Worte sind nicht falsch, aber wohlfeil: Erst jetzt, wo jeder JU-Kreisfunktionär ungestraft sein Mütchen an Angela Merkel kühlen darf, machen auch die Altvorderen den Mund auf. Sie wolle "dem Land dienen", entgegnet Merkel, aber es klingt erschöpft. Und einsam. Nur noch ihr Bauchredner Peter Altmaier verkündet im TV skurrile Durchhalteparolen. Wenn die Kanzlerin ihrem Land und ihrer Partei wirklich einen letzten Dienst erweisen will, muss sie ihre möglichen Nachfolger in Ämter bringen, nicht die ausgelaugten Gröhes, Kauders, von der Leyens und wie die Vasallen des Systems Merkel alle heißen."/yyzz/DP/he

