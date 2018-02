BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) empfängt an diesem Freitag gleich mehrere hochrangige ausländische Gäste. Nach einem Treffen am Vormittag tritt sie um 11.00 Uhr gemeinsam mit Italiens Ministerpräsident Paolo Gentiloni vor die Presse. Gentiloni war eigentlich schon vergangene Woche in Berlin, allerdings fiel sein Besuch damals mit dem Ende der Koalitionsverhandlungen zusammen.

Kurz danach empfängt Merkel den polnischen Ministerpräsidenten Mateusz Morawiecki zu dessen Antrittsbesuch mit militärischen Ehren. Für etwa 13.15 Uhr ist ein Auftritt vor der Presse geplant. Das Verhältnis zu Deutschlands östlichem Nachbarn ist nicht einfach. Die nationalkonservative Regierung steht in Europa wegen einer Justizreform in der Kritik. In der Tageszeitung "Die Welt" hat Morawiecki Deutschland gerade indirekt vorgeworfen, sich innerhalb der Nato wegen mangelnder Verteidigungsausgaben als Trittbrettfahrer zu verhalten.

Letzte Besucherin ist am Nachmittag Großbritanniens Premierministerin Theresa May. May steht in den Brexit-Verhandlungen mit der EU unter großem Druck. Wie die künftigen Beziehungen ihres Landes zur Europäischen Union aussehen, ist rund ein Jahr vor dem Austritt noch ungewiss. Merkel und May wollen auch über das Thema Brexit sprechen. Verhandlungspartner ist für London aber die Brüsseler EU-Kommission. Für 17.00 Uhr ist eine gemeinsame Pressekonferenz von May und Merkel geplant./hrz/DP/zb

