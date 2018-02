Politik und Autolobby zittern vor dem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts am Donnerstag. Dabei ist jetzt schon klar: Im großen Stil wird es Verbotszonen gar nicht geben.

Die Verwaltungsvorschrift zur Straßenverkehrsordnung, kurz: VwV-StVO, fristet bisher ein unscheinbares Dasein. Das Dokument regelt unter anderem, wann eine Trenninsel in der Mitte einer Straße einzurichten ist und dass auf der Vorderseite einer Parkscheibe keine Werbung abgebildet werden darf. Als ähnlich unspektakulär galt bisher auch die Randnotiz 35 im Kapitel Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen: "Am gleichen Pfosten dürfen nicht mehr als drei Verkehrszeichen angebracht werden." Doch ausgerechnet an dieser Fußnote könnte, wenn es schlecht läuft, eine der großen Umwälzungen in der deutschen Verkehrspolitik scheitern. Klingt ein wenig überzogen? Nur, wenn man nicht die ganze Geschichte kennt.

Am Donnerstag kommender Woche wird sich das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig mit dem Fall Deutsche Umwelthilfe gegen Bezirksregierung Düsseldorf befassen. Der Streitpunkt: Dieselfahrverbote. Die drohende Verkehrs-Apokalypse sähe so aus: Wenn das Gericht der Bezirksregierung Fahrverbote für die Düsseldorfer Innenstadt auferlegte, dann würde das mehr oder weniger automatisch auch in allen anderen Großstädten des Landes gelten.

Die Luft würde zwar sauberer, die Belastung mit dem Giftgas Stickstoffdioxid fiele unter den EU-Grenzwert. Aber ein Fahrverbot hieße eben auch: Millionen Menschen kämen nicht mehr wie gewohnt zur Arbeit, Autos würden auf einen Schlag um mehrere Milliarden Euro im Wert gemindert. Insgesamt betroffen, so eine exklusive Auswertung der Daten des Kraftfahrtbundesamts, wären 2,8 Millionen Fahrer älterer, schmutziger Diesel der Abgasnormen 1 bis 5.

Entsprechend groß ist die politische Panik vor dem Tag der Entscheidung. ADAC-Vizepräsident Ulrich Klaus Becker warnt vor "Enteignung" von Dieselbesitzern. Dezenter im Ton, aber ähnlich düster in der Sache, spricht auch Horst Seehofer. Das städtische Leben würde "quasi lahmgelegt", sagt der CSU-Chef. Der volkswirtschaftliche Schaden ginge in die Milliarden.

In den betroffenen Städten malt man sich die Zukunft ebenfalls in dunklen Farben aus. "Die Besucher, die sich frei aussuchen können, wo sie ihr Geld ausgeben, werden Düsseldorf wohl erst mal fernbleiben", sagt Georg Berghausen, Geschäftsführer der örtlichen Industrie- und Handelskammer. Im schlimmsten Fall, so Berghausen, könnte dieser "psychologische Effekt" unmittelbar nach dem Urteilsspruch einsetzen.

Eines aber macht dann doch stutzig an den Erzählungen vom unvermeidlichen Fahrverbot und seinen furchtbaren Folgen: Sobald es konkret wird, erweisen sich die Belege als bedrohlich dünn. Wann genau die Verbote in Kraft treten werden? "Das muss die Politik entscheiden", sagt IHK-Mann Berghausen, der die identische Antwort gibt, wenn man ihn nach den konkreten Ausmaßen der Verbotszone oder Kontrollen fragt. "Wir kümmern uns um die Lösungen." Remo Klinger, Anwalt der Umwelthilfe, rechnet zwar mit "baldigen Fahrverboten", aber Genaueres weiß auch er nicht: "Fahrverbote könnten durch Gerichtsverfahren oder auch durch Untätigkeit der Kommunen noch herausgezögert werden."

