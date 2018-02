Liebe Leser,

Nordex hat zuletzt wieder viele Analysten und Investoren überzeugen können. Die Aktie zeigte sich stärker als der Markt und war wieder auf dem Weg nach oben. Obwohl es keine weiteren wirtschaftlich bedeutenden Nachrichten gab, geriet die Aktie am Donnerstag jedoch wieder stark unter Druck und verlor gut 6 % an Wert. Damit wurde auch die wichtige 10-Euro-Marke wieder nach unten durchbrochen, was an sich ein negatives Zeichen ist. Chartanalysten warnen allerdings vor verfrühter ... (Frank Holbaum)

