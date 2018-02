Die Stuttgarter Investorengruppe BWK will ihre Mehrheitsbeteiligung am defizitären Babykosthersteller Alete aus Bad Homburg wieder verkaufen. Das ist offenbar nicht so leicht.

Die Stuttgarter Investorengruppe BWK will ihre Mehrheitsbeteiligung am Babykosthersteller Alete aus Bad Homburg wieder verkaufen. Ein erster Versuch ist laut Informationen der WirtschaftsWoche Ende vergangenen Jahres gescheitert. BWK, an der unter anderem die Landesbank Baden-Württemberg mit 45 Prozent beteiligt ist, hatte Alete samt Zweitmarke Milasan und einer Fabrik im bayerischen Weiding 2015 vom Schweizer Lebensmittelkonzern Nestlé ...

