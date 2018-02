Boston (ots/PRNewswire) -



IDTechEx Research prognostiziert in seinem jüngsten Bericht 'Biosensors for Point-of-Care Testing: Technologies, Applications, Forecasts 2017-2027 (https://www.idtechex.com/biosensors)', dass dieser Markt bis 2027 auf 33 Mrd. USD anwachsen wird, wobei Geräte für die Molekulardiagnostik den Großteil dieses Wachstums beitragen werden.



Biosensoren dienen der Detektion und Quantifizierung von biologischem Material in Verbindung mit einem Krankheitszustand bzw. Gesundheitsproblem (Biomarker). In dieser Funktion sind Biosensoren äußerst nützliche Instrumente zur Diagnose und Überwachung. Durch den technologischen Fortschritt können solche Tests immer schneller und mit kleineren Geräten durchgeführt werden. Dies führt dazu, dass diese Tests immer seltener in Speziallaboren und stattdessen patientennah am Point-of-Care durchgeführt werden.



Der Bericht von IDTechEx Research (https://www.idtechex.com/) liefert eine umfassende Analyse der wichtigsten Trends auf dem Gebiet medizinischer Biosensoren und informiert über neue Technologien und Geräte, die sich auf dem Markt für In-vitro-Diagnostika als hoch disruptiv erweisen könnten.







Mit medizinischen Biosensoren lassen sich die verschiedensten Erkrankungen und Gesundheitsprobleme diagnostizieren, beispielsweise Diabetes, Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems, Infektionskrankheiten (https://idadmin.idtechex.com/admin/articles/content.asp?articleid=13243) und Krebs. Biosensoren werden immer häufiger zur gezielten Therapie in der Präzisionsmedizin und zur Verbesserung der Wirksamkeit von Arzneimitteln durch Pharmakogenomik eingesetzt.



Als erster Bericht, der alle kommerziellen Anwendungen für Point-of-Care-Biosensoren umfassend beleuchtet, erhält man eine komplette Übersicht der verschiedenen Arten von Biosensoren, der Branchengrößen und der aufkommenden Technologien. Kommerzielle Biosensoren werden in vier Kategorien beschrieben: Lateral Flow Assays, elektrochemische Teststreifen, integrierte Kartuschen und Molekulardiagnostik.







Darüber hinaus wird eine Marktprognose über 10 Jahre abgegeben, unterteilt in: Infektionskrankheiten, Selbstmessung, Blutzuckermessung (https://www.idtechex.com/research/articles/glucose-testing-such-a-sweet-business-model-00013228.asp?donotredirect=true), Krebs, Herz und Stoffwechsel, Schwangerschaft & Fruchtbarkeit und generische Tests. Sämtliche Prognosen in diesem Bericht verweisen auf den Nutzen von Verbrauchsartikeln (Einwegprodukten), wodurch Sie eine realistische Vorstellung der Marktgröße erhalten.







Mit dem Wachstum dieses Markts kommt es auf die Investition in die richtige Technologie und das passende Geschäftsmodell an, um im nächsten Jahrzehnt erfolgreich zu sein. Der Bericht 'Biosensors for Point-of-Care Testing: Technologies, Applications, Forecasts 2017-2027' ist von großem Interesse für alle Unternehmen, die sich einen Platz in der Wertschöpfungskette für Biosensoren sichern wollen (Lieferanten von Materialien und Reagenzien, Mikrofluidik, Lohnhersteller, Gießereien).







Weitere Informationen finden Sie unter http://www.IDTechEx.com/biosensors.







Informationen zu IDTechEx



IDTechEx (https://www.idtechex.com) versorgt Unternehmen der gesamten Wertschöpfungskette mit Tools, die ihnen helfen können, wichtige strategische Entscheidungen in Bezug auf kommende Technologien zu treffen. IDTechEx bietet Forschungsberichte, Abonnements, Beratung, Einführungsdienste und Veranstaltungen.



