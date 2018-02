Die Verteidigungsministerin will ihre Soldaten schnell fit machen für den Kampf gegen die Bedrohung aus dem Cyberspace.

Ein Eurofighter besteht vor allem aus Computern. Es ist nicht leicht, den Kampfjet abzuschießen. Feindlichen Angreifern könnte es aber gelingen, ihn zu hacken und so zum Absturz zu bringen.

Das Szenario beschreibt am Donnerstagabend die deutsche Verteidigungsministerin. Ursula von der Leyen (CDU) steht am Vorabend der Münchner Sicherheitskonferenz (MSC) auf der Bühne der Komödie im Bayrischen Hof und eröffnet die "MSC Innovation Night" der Bundeswehr.

"Die Bundeswehr muss ein Unternehmer für Innovation werden. Sie muss Freiräume schaffen für Kreativität und Experimente. Wir brauchen den Mut zu Versuch und Irrtum", ruft sie in den plüschigen Theatersaal.

Und weil bisher die Bundeswehr im Bewusstsein der Deutschen für all dies eher nicht steht, sondern eine Armee der straffen Hierarchien ist, und zu kämpfen hat mit ihrem fahrenden, schwimmenden und fliegenden Gerät - "wenn es denn fliegt", so von der Leyen - und oft veralteter IT, wirbt die Ministerin offensiv um Start-ups.

Bereits im Wahlkampf hatte von der Leyen stets beteuert, die seit der Annexion der Krim durch Russland begonnenen Bundeswehrreformen als Ministerin abschließen zu wollen. Seit den Sondierungen von Union und SPD startet sie durch, mit Truppenbesuchen ...

