=== *** 07:00 DE/Allianz SE, Jahresergebnis (08:30 BI-PK), München 07:15 FR/Air France-KLM Group, Jahresergebnis, Paris 07:20 FR/Electricite de France SA (EDF), Jahresergebnis, Paris *** 07:30 FR/Danone SA, Jahresergebnis, Paris 07:30 FR/Renault SA, Jahresergebnis, Boulogne-Billancourt *** 07:55 IT/Eni SpA, Ergebnis 4Q, Rom *** 08:00 DE/Großhandelspreise Januar 10:00 DE/Metro AG, HV, Düsseldorf 10:00 DE/Denkwerk Demokratie, PK anlässlich der Studie "Mobilitätswende - Die deutsche Automobilindustrie im Umbruch", Berlin *** 11:00 DE/Bundeskanzlerin Merkel und Italiens Ministerpräsident Gentiloni, PK nach bilateralem Gespräch, Berlin 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 12:55 US/Coca-Cola Co, Ergebnis 4Q, Atlanta 13:15 DE/Bundeskanzlerin Merkel, PK mit polnischem Ministerpräsidenten Morawiecki, Berlin *** 14:30 US/Import- und Exportpreise Januar Importpreise PROGNOSE: +0,7% gg Vm zuvor: +0,1% gg Vm *** 14:30 US/Baubeginne/-genehmigungen Januar Baubeginne PROGNOSE: +4,2% gg Vm zuvor: -8,2% gg Vm Baugenehmigungen PROGNOSE: +0,8% gg Vm zuvor: -0,1% gg Vm *** 16:00 US/Index der Verbraucherstimmung der Universität Michigan Februar (1. Umfrage) PROGNOSE: 95,0 zuvor: 95,7 *** 17:00 DE/Bundeskanzlerin Merkel und britische Premierministerin May, PK nach bilateralem Gespräch, Berlin *** - EU/Kommission, voraussichtlich Entscheidung zur Fusion von Linde AG und Praxair Inc, Brüssel - EU/Ratingüberprüfung für Andorra (Fitch), Belgien (DBRS), Bosnien und Herzegowina (Moody's), Griechenland (Fitch), Irland (DBRS), Litauen (Fitch), Litauen (Moody's), Ungarn (S&P) - CN/KR/HK/Feiertagsbedingt bleiben die Börsen geschlossen - DE/Beginn Münchner Sicherheitskonferenz (bis 18.2.) - DE/Eurex, Kleiner Verfallstag für Aktienindex-Optionen ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

February 16, 2018 00:12 ET (05:12 GMT)

