Moneycab: Herr Gasser, Sie sind jetzt gerade etwa die berühmten ersten 100 Tage im Amt, was waren die wichtigsten Entscheidungen, die Sie in dieser Zeit gefällt haben, welche Prioritäten haben Sie sich für 2018 gesetzt?

Oliver Gasser: Ich habe mit AgaNola ein gut positioniertes und - was in der heutigen Zeit ja in der Finanzindustrie nicht selbstverständlich ist - ein wachsendes Unternehmen vorgefunden. Wir haben ein sehr gutes Momentum. Die zentralen Stärken von AgaNola als spezialisiertem Asset Manager sind die unternehmerische Freiheit und Flexibilität eines Unternehmens im Privatbesitz, die erfolgreich im Markt positionierten Produkte sowie das geballte Know-how der Investmentspezialisten.

Seit meinem Start als CEO habe ich den Fokus auf den Ausbau der verwalteten Vermögen gelegt, was bei bestehenden wie potenziellen Kunden Vertrauen schafft. Dieses Wachstum wollen wir in 2018 fortsetzen und ich freue mich, dabei auf die Unterstützung von AgaNola Chairman und Gründer Stefan Hiestand setzen zu können. In der Erweiterung des AgaNola-Angebots im Bereich meiner Kernkompetenzen wie der Kreditstrategien sehe ich interessante Potenziale für Innovationen.

Die Aktienmärkte sind wieder am boomen, neue Rekord-Meldungen gehören schon fast zur Tagesordnung. Wie attraktiv sind in solchen Zeiten die oft als eher etwas "langweilig" taxierten festverzinslichen Wertpapiere (Bonds).

Seit jeher hat mich das Universum der festverzinslichen Anlagen fasziniert und ich bin davon überzeugt, dass auch heute Obligationen in einem Portfolio als Ergänzung zu Aktien unerlässlich sind. Während meiner Karriere habe ich die Vorzüge von Fixed Income-Anlagen in unterschiedlichsten Marktzyklen schätzen gelernt. Bei Credit Suisse Asset Management baute mein Team ein Kreditportfolio von nahezu 8 Milliarden Franken auf mit Anlageschwerpunkten auf globalen Kreditstrategien, Wandelanleihen, strukturierten Krediten sowie flexiblen Multi-Sektor Ansätzen.

Bei AgaNola haben wir eine Reihe von Spezialisten, die sich im Sinne der Grundlagenforschung intensiv mit der Natur und den Gesetzmässigkeiten von Obligationen auseinandersetzen. Unser Investmentstratege und promovierte Mathematiker Wolfgang Marty beispielsweise befasst sich seit Jahrzehnten mit dem Universum von Obligationen und Wandelanleihen und kommt immer wieder zu neuen Erkenntnissen, welche für unsere tägliche Investmenttätigkeit einen Mehrwert schaffen. In seinem vor wenigen Monaten erschienen Buch "Fixed Income Analytics" befasst er sich beispielsweise intensiv mit dem Konzept der Konvexität und den teilweise sehr unterschiedlichen Eigenschaften und Verhalten von Bonds und Bond-Portfolios. Im Gegensatz zu den oftmals als Casino beschriebenen Aktienmärkten sind Bonds eine viel berechenbarere Anlageklasse, deren Gesetzmässigkeiten und Vorteile sich einem erst über ein intensives Studium erschliessen. Fazit: Fixed Income-Anlagen sind alles andere als langweilig.

Die Finanzbranche gerät durch die Digitalisierung und neue Mitbewerber aus der Fintech-Szene unter einen erhöhten Innovationsdruck. Welche Innovationen zeichnen sich im Bereich von Bonds und Wandelanleihen ab, wo sehen Sie Möglichkeiten für fundamentale Verbesserungen?

Vor dem Hintergrund, dass sich das gesamte Finanzökosystem - auch stark getrieben von veränderten Kundenbedürfnissen - dynamisch verändert, hat Digitalisierung auch für uns eine strategische Bedeutung. So zum Beispiel im Research-Bereich, wo wir - auch dank unserer strategischen Zusammenarbeit mit Credit Suisse Asset Management - unseren Kunden einen Mehrwert bieten können. Aktuelle Zahlen, Fakten und Analysen schaffen die Basis für Investmententscheidungen unserer Investmentexperten. In den Bereichen Settlement und Compliance lassen sich durch den Einsatz von Technologie Verbesserungen erzielen. Innerhalb der zunehmend digitalisierten Welt setzen wir auf Transparenz beispielsweise bei den Gebühren, auf Datensicherheit und Datenschutz.

Dank dem Einsatz von CRM bieten wir eine gezielte, personalisierte und bedürfnisgerechte Kundenkommunikation über verschiedene Kanäle und bauen sukzessive unsere Social Media-Präsenz auf. Wir arbeiten auch an innovativen Lösungen, welche Kunden unsere Kernbereiche Wandelanleihen und Bonds besser erlebbar machen und die Kompetenz von AgaNola unterstreichen. Zukünftig werden unsere Branche vermehrt Fragen beschäftigen, beispielsweise ob Bonds zukünftig wie gehabt aufgelegt werden oder welche Rolle die klassische Bank im Kontext von Blockchain spielen wird.

Die wirtschaftliche Erholung hat sich verfestigt, die Prognosen sind vorwiegend positiv. Trotzdem sind die Zentralbanken sehr zögerlich bei der Lockerung der Zinspolitik. Welche Entwicklung erwarten Sie hier und was bedeutet das für Ihre Produktstrategie?

Die Weltwirtschaft hat sich weiter stabilisiert ...

