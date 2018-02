Der amerikanische Medizintechniker West Pharmaceutical Services Inc. (ISIN: US9553061055, NYSE: WST) wird eine Quartalsdividende in Höhe von 0,14 US-Dollar je Aktie ausschütten. Auf das Gesamtjahr hochgerechnet werden damit 0,56 US-Dollar ausbezahlt. Beim derzeitigen Börsenkurs von 89,43 US-Dollar (Stand: 15. Februar 2018) entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 0,63 Prozent. Die Auszahlung erfolgt am 2. Mai 2018 (Record date: 18. April ...

