The following instruments on XETRA do have their last trading day on 16.02.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 16.02.2018



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA AT0000A10W78 ERSTE GP BNK AG 13-18 MTN BD00 BON EUR N

CA XFRA AU0000XQLQS4 QUEENSLD TREA. CORP. 2018 BD00 BON AUD N

CA XFRA DE000DZ1G4N3 DZ BANK ITV.E.4690 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DZ1G4V6 DZ BANK MTI E.4698 BD00 BON EUR N

CA XFRA US45112FAC05 ICICI BK 12/18 MTN REGS BD00 BON USD N

CA XFRA USP6480JAD92 MENDOZA, PROV. 04/18 REGS BD01 BON USD N

CA T4EP XFRA XS0746276335 TELEFONICA EM. 12/18 MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA XS0891408469 IMPALA PLATIN.H. 13/18 BD01 BON USD N

CA I9CA XFRA XS0893201433 ITALCEM.FIN. 13/18 MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA XS0893205186 VEB FINANCE 13/18 MTN BD01 BON EUR N

CA SJIA XFRA XS0893363258 SPAREBANK 1 SMN 13/18 MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA AU3CB0218741 B.N.G. 2018 BD02 BON AUD N

CA XFRA DE000DK0B9V3 DEKA IHS SERIE 7348 BD02 BON EUR N

CA XFRA US17275RAZ55 CISCO SYSTEMS 16/18 FLR BD02 BON USD N

CA SEBQ XFRA XS0592695000 SKAND.ENSK. 11/18 MTN BD02 BON EUR N

CA UDQD XFRA XS0593606550 TENNET HOLDING 11/18 MTN BD02 BON EUR N

CA B6HA XFRA USU05693AB92 BAK.HUG./CO-O. 17/27 REGS BD03 BON USD N

CA G4R XFRA CLP0939W1081 BANCO DE CHILE EQ00 EQU EUR N