Basel - Der Pharmakonzern Roche begibt sich auf Einkaufstour in den USA und übernimmt die amerikanische Flatiron Health Inc. vollständig. Bisher hatte Roche 12,6% an dem privat geführten Technologie- und Dienstleistungsunternehmen mit Sitz in New York gehalten, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilt. Die Transaktion soll im ersten Halbjahr 2018 abgeschlossen werden und steht unter dem Vorbehalt der üblichen Abschlussbedingungen.

Gemäss ...

Den vollständigen Artikel lesen ...