NEW YORK (Dow Jones)--General Electric (GE) verkauft Teile seines Beleuchtungsgeschäftes im Ausland an einen ehemaligen Manager des Konzerns. Einen Kaufpreis nannte GE nicht. Damit beginnt der Industriekonzern mit dem Verkauf seines Herzstücks. Das von dem Erfinder Thomas Edison mitbegründete Beleuchtungsgeschäft ist eines der ältesten und eine Ikone von GE.

Der Deal umfasst das Beleutungsgeschäft in Europa, dem Nahen Osten, Afrika und der Türkei, sowie das globale Geschäft mit Kfz-Beleuchtung. Der Käufer ist ein Unternehmen, das von Jörg Bauer kontrolliert wird, dem ehemaligen Präsidenten des Ungarn-Geschäftes von GE. In Ungarn sind auch die meisten der 4.000 betroffenen Mitarbeiter beschäftigt, und dort befinden sich auch die fünf Produktionsstandorte, die in der Transaktion enthalten sind. Die verkauften Unternehmen werden als Tungsram-Gruppe operieren und die Marke GE für eine Übergangszeit nutzen, sagte eine Sprecherin des US-Konzern. Der Verkauf soll in mehreren Phasen bis Ende Juni abgeschlossen werden.

Nicht enthalten in der Transaktion ist der Großteil von GE Lightning, darunter das Geschäft in Nordamerika und das kommerzielle LED-Beleuchtungsgeschäfts, für das der Verkaufsprozess noch läuft.

Der Verkauf, den GE seit Anfang vergangenen Jahres in Erwägung gezogen hat, erfolgt im Zuge der Umstrukturierung des Unternehmens unter CEO John Flannery. Im vergangenen Herbst hat GE die Gewinnprognose für 2018 gesenkt, die Dividende um die Hälfte gekürzt und angekündigt, mindestens 20 Milliarden Dollar an Vermögenswerten zu verkaufen.

Der Verkaufsprozess für das Lichtgeschäft begann aber schon unter dem ehemaligen CEO Jeff Immelt, der im vergangenen Jahr in den Ruhestand ging. Die Produkte sind inzwischen standardisiert, das Geschäft klein und die Margen dünn. Im vergangenen Jahr erzielte die gesamte Sparte nur 93 Millionen US-Dollar Gewinn bei einem Umsatz von rund 2 Milliarden Dollar. Der Konzernumsatz von GE lag bei 122,1 Milliarden Dollar.

February 16, 2018 00:51 ET (05:51 GMT)

