LONDON (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus CFRA hat Airbus nach einem starken Jahresendspurt von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Zudem wurde das Kursziel von 92 auf 106 Euro angehoben, wie Analyst Firdaus Ibrahim in einer am Freitag vorliegenden Studie schrieb. Der europäische Flugzeugbauer und Rüstungskonzern habe im vierten Quartal auf ganzer Linie überzeugt. Der Experte geht zudem davon aus, dass Airbus im laufenden Jahr das Wachstum des operativen Ergebnisses deutlich steigern kann und damit die selbst gesteckten Ziele erreichen kann. Zudem sei die Finanzlage des Konzerns gut, so dass es die Aussicht auf höhere Dividenden gibt./zb

Datum der Analyse: 16.02.2018

ISIN NL0000235190

