FRANKFURT (dpa-AFX) - Die jüngst an den globalen Börsen noch dominierende Angst vor einem raschen Zinsanstieg ist zumindest vorerst in den Hintergrund gerückt. Der Broker IG taxierte den Dax am Freitag rund zwei Stunden vor dem Start auf 12 380 Punkte und damit 0,27 Prozent über seinem Vortagesschluss. Für diese Woche deutet sich damit eine Erholung um rund 2 Prozent an.

Vor einer Woche war der Dax noch fast bis auf 12 000 Punkte abgesackt, nachdem Investoren die Angst vor schnell steigenden Kreditkosten überkommen hatte. Grund waren gute Wirtschaftsdaten aus den USA gewesen, die in den Augen von Anlegern die US-Notenbank Fed zu zeitnahen Leitzinsanpassungen veranlassen könnte. In dieser Woche hatten dann aber selbst Anzeichen der anziehenden Inflation in den USA die Anleger weitgehend kalt gelassen.

Wie weit die Erholung den Dax führen wird, bleibt aber offen. Marktexperten sehen zunächst um die 12 600 Punkte eine Hürde, gefolgt vom 200-Tage-Durchschnittskurs knapp unter 12 750 Zählern. Erst wenn die Kurse nachhaltig über diese Marken steigen, dürfte der Dax laut den Experten aus dem Schneider sein. Auf der Unternehmensseite stehen zum Wochenschluss die Jahreszahlen des Versicherers Allianz auf der Agenda./mis/jha/

