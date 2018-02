FRANKFURT (dpa-AFX) - AKTIEN

DEUTSCHLAND: - ERHOLUNGSKURS - Die jüngst an den globalen Börsen noch dominierende Angst vor einem raschen Zinsanstieg ist zumindest vorerst in den Hintergrund gerückt. Der Broker IG taxierte den Dax am Freitag rund zwei Stunden vor dem Start auf 12 380 Punkte und damit 0,27 Prozent über seinem Vortagesschluss. Für diese Woche deutet sich damit eine Erholung um rund 2 Prozent an. Vor einer Woche war der Dax noch fast bis auf 12 000 Punkte abgesackt, nachdem Investoren die Angst vor schnell steigenden Kreditkosten überkommen hatte.

USA: - KRÄFTIGE ERHOLUNG - An der Wall Street ist es nach dem Kurssturz zum Monatsanfang den fünften Handelstag in Folge wieder spürbar aufwärts gegangen. Der Dow Jones Industrial eroberte am Donnerstag die Marke von 25 000 Punkten zurück und ging bei 25 200,37 Punkten knapp unter seinem Tageshoch aus dem Handel. Damit heimste der US-Leitindex ein Plus von 1,23 Prozent ein. Die zahlreichen Wirtschaftsdaten an diesem Tag hatten jedoch keine klaren Impulse geliefert. Sie waren gemischt ausgefallen.

ASIEN: - KURSGEWINNE IN JAPAN - Die weitere Erholung an der Wall Street ist am Freitag auch auf die asiatischen Börsen übergesprungen. Der Leitindex Nikkei 225 in Tokio stieg zum Handelsschluss um 1,2 Prozent. Damit erholten sich die Kurse weiter von ihrem jüngsten Rutsch. In vielen Ländern blieben die Börsen aber wegen Neujahrsfeierlichkeiten geschlossen, unter anderem in Südkorea und Taiwan. Auf dem chinesischen Festland sind die Börsen sogar bis Mittwoch kommender Woche zu. Die Chinesen bereiten sich auf das Jahr des Hundes vor.

DAX 12.346,17 0,06% XDAX 12.363,25 -0,48% EuroSTOXX 50 3.389,63 0,59% Stoxx50 3.024,61 0,35% DJIA 25.200,37 1,23% S&P 500 2.731,20 1,21% NASDAQ 100 6.794,92 1,80% Nikkei 225 21.720,25 1,2% (Schlusskurs)

RENTEN: - TENDENZ - Der Bund Future dürfte aus Sicht von Experte Dirk Gojny von der National-Bank wenig verändert in den letzten Handelstag der Woche starten. Er bleibe angeschlagen, auch wenn es nach der Entwicklung in den vergangenen Tagen durchaus eine Gegenreaktion geben könne. Im Tagesverlauf sollte sich der Bund Future jedenfalls zwischen 157,00 und 158,60 bewegen. Heute dürften datenseitig vor allem die US-Baubeginnen und -genehmigungen sowie der vorläufige Wert des Konsumentenvertrauens der Uni Michigan von Interesse sein.

Bund-Future Schlusskurs 157,76 0,04% Bund-Future Settlement 157,88 -0,08%

DEVISEN: - EURO LEGT WEITER ZU - Der Euro ist am Freitag im frühen Handel auf den höchsten Stand seit Ende 2014 gestiegen. Er setzte sich damit deutlich über der Marke von 1,25 US-Dollar fest. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,2545 Dollar und damit etwas mehr als am Vorabend in New York. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Donnerstag auf 1,2493 (Mittwoch: 1,2348) Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,8005 (0,8099) Euro.

(Alle Kurse 7:15 Uhr) Euro/USD 1,2551 0,37% USD/Yen 105,77 -0,30% Euro/Yen 132,76 0,06%

Brent (April-Lieferung) 64,72 0,19 USD WTI (März-Lieferung) 61,74 0,33 USD

