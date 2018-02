-------------------------------------------------------------- Mehr SOS-Infos http://ots.de/i9ZnIY --------------------------------------------------------------



München (ots) - "Ideen, die Gutes tun": Unter diesem Motto ruft SOS 2018 Unterstützerinnen und Unterstützer dazu auf, sich mit einer innovativen Spendenaktion zugunsten allein gelassener und gefährdeter Kinder zu engagieren.



Bei der SOS-Team-Challenge geht es darum, Mitarbeiter und Teams in Unternehmen zu motivieren, eine eigene, kreative und wirkungsvolle Spendenidee zu entwickeln und als Aktion in ihrer Firma durchzuführen. Dabei gibt es keine Vorgaben oder festen Formate der SOS-Kinderdörfer weltweit und das Unternehmen entscheidet selbst, welchem SOS-Projekt der Spendenerlös zugutekommen soll.



Als Aktionsteam, können Sie sich bis Ende des Jahres mit einer Spendenaktion auf www.sos-team-challenge.de bewerben. Die besten drei Aktionen werden von unserer Experten-Jury prämiert und geehrt.



Wenn Sie Unterstützung bei einer Aktion brauchen oder Fragen zur SOS-Team-Challenge haben, erreichen Sie uns auch gerne jederzeit persönlich. Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!



OTS: SOS-Kinderdörfer weltweit newsroom: http://www.presseportal.de/nr/1658 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_1658.rss2



Pressekontakt:



SOS-Kinderdörfer weltweit Tel.: +49 800 50 30 600 info@sos-team-challenge.de