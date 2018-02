IRW-PRESS: ChroMedX Corp.: Lahav Gil, CEO von ChroMedX, setzt Arbeitsgruppe zur Untersuchung der Machbarkeit und der Anwendungen der automatisierten Ultrafiltrations-Technologie ein

15. Februar 2018 - ChroMedX Corp. (das Unternehmen) (CSE: CHX, OTC: CHXIF, Frankfurt: EIY2), Entwickler des tragbaren Blutanalysesystems HemoPalm, freut sich, die Einrichtung eines Bewertungsteams für die Analyse der patentierten automatischen Ultrafiltrations-Technologie (Automated Ultrafiltration, AUF) des Unternehmens bekannt zu geben.

Die AUF-Technologie des Unternehmens ermöglicht die schnelle und automatisierte Vorbereitung von Ultrafiltraten aus Serum- und Plasmaproben für die Messung von freien therapeutischen Arzneimitteln und Hormonen auf einem automatisierten System. Bei AUF handelt es sich um eine möglicherweise revolutionäre Technologie, die für CRM-Systeme von großer Bedeutung sein könnte, indem sie den Bedarf an qualifizierten Arbeitskräften, die Testdauer und das Fehlerpotenzial seitens der Anwender während der Probenaufbereitung senkt.

Die Einbindung der Ultrafiltrations-Technologie in Einweg-Kartuschen mit dem Formfaktor eines Reagenzglases, das problemlos in den Arbeitsfluss eines robotischen Probenaufbereitungssystems integriert werden kann, ist eine sinnvolle Innovation mit möglicherweise großen klinisch-kommerziellen Auswirkungen, sagte Lahav Gil, CEO und Director von ChroMedX Corp. Während wir das HemoPalm-Team ausbauen und die Arbeiten am HemoPalm-System kontinuierlich voranschreiten, werden wir unseren institutionellen Kenntnisstand in den sich überschneidenden Fachgebieten der klinischen Biochemie und der Mikrofluidik weiter vertiefen. Angesichts der Entwicklung von ChroMedX haben wir nun die notwendigen Ressourcen, um einerseits die HemoPal-Technologie zu optimieren und andererseits unsere Innovationskraft zu fördern und ergänzendes geistiges Eigentum zu entwickeln, entweder firmenintern oder durch Akquisitionen, um unsere Präsenz und Marktpotenzial für klinische Anwendungen zu erweitern.

Die AUF-Arbeitsgruppe wird vom CEO von ChroMedX geleitet und besteht aus wirtschaftlichen und technischen Analysten sowie einem klinischen Berater. Das Team ist mit der technischen und wirtschaftlichen Bewertung der Technologie, der Prüfung eines POP-Geräts, der Weiterentwicklung des Konzepts, der Untersuchung der Machbarkeit des Reagenzglas-Formfaktors und der Datengenerierung betraut.

Über AUF

Die AUF-Technologie des Unternehmens ermöglicht die Vorbereitung von Ultrafiltraten aus Serum- und Plasmaproben für die Messung von freien therapeutischen Arzneimitteln und Hormonen auf einem automatisierten System. Tests auf Hormon- und Arzneimittelgehalte werden in der Regel unter Verwendung von Immunotests auf immunologischen Analysensystemen in Labors durchgeführt. Ein Immunotest kann freie und gebundene Arzneimittel/Hormone nicht unterscheiden. Um den Gehalt an freien Arzneimitteln/Hormonen zu bestimmen, ist ein weiterer, manueller Arbeitsschritt notwendig, bei dem der Probe eine proteinfreie Fraktion entnommen wird. Dies erfolgt anhand eines Verfahrens, das entweder auf Gleichgewichtsdialyse oder Zentrifugierung basiert. Eine Gleichgewichtsdialyse dauert ungefähr 18 Stunden, während für eine Zentrifugierung zur Trennung von proteinfreiem Serum bzw. Plasma (auch als Serum- bzw. Plasma-Ultrafiltrat bezeichnet) dreißig Minuten benötigt werden.

ChroMedX gab im April 2017 bekannt, dass das Unternehmen vom Patent- und Markenamt der USA (USPTO) die offizielle Notice of Allowance erhalten hat, die ihm das Patent für seine automatische Ultrafiltrations-Technologie (Automated Ultra Filtration, AUF) erteilt. Das Unternehmen hatte das Patent am 29. Mai 2015 mit der Anmeldenummer 14/725,690 eingereicht.

Markt für Immunotests

Die Prognosen für den weltweiten Markt für Immunotests lassen ein Wachstum von 17,16 Milliarden US-Dollar in 2016 auf 25,45 Milliarden US-Dollar bis 2021 erwarten, bei einer kumulierten jährlichen Wachstumsrate von 8,2 % von 2016 bis 2021. Für den Markt der therapeutischen Medikament-Überwachung wird für den Prognosezeitraum (2015-2020) ein Anstieg auf 2,55 Milliarden US-Dollar in 2020 von 1,78 Milliarden im Jahr 2015 vorhergesagt, während der globale Markt für Hormontests auf etwa 7,00 Milliarden US-Dollar in 2015 geschätzt wurde und bis 2021 voraussichtlich auf ungefähr 10,50 Milliarden anwächst, mit einer kumulierten jährlichen Wachstumsrate von ca. 8,5 % von 2016 bis 2021.

Eine erste Marktstudie hat ergeben, dass es ungefähr 100.000 unabhängige und Krankenhauslabore in den USA gibt, die Arztpraxen nicht eingerechnet. Viele von ihnen könnten von der AUF-Technologie profitieren, da sie den Kosten- und Zeitaufwand für die Probenaufbereitung reduziert und so die Patientenversorgung verbessert.

Aktuelle Neuigkeiten

Das Unternehmen gab vor Kurzem die Verstärkung der Geschäftsleitung von ChroMedX durch die Ernennung von COO Jessica Kuhn und CCO Richard Janeczko bekannt. Frau Kuhn war bis zur Übernahme durch Starfish Medical im April 2017als COO der Kangaroo Group tätig. Dr. Richard Janeczko ist Geschäftsführer von DxEconomix Inc., einem auf das Gesundheitswesen ausgerichtetes Wirtschaftsberatungsunternehmen. Richard wurde im Dezember 2017 in das Board of Directors aufgenommen.

Über ChroMedX Corp.

ChroMedX Corp. ist ein Medizintechnikunternehmen, das sich vor allem auf die Entwicklung neuartiger Medizinprodukte für die in-vitro-Diagnostik und die patientennahe Labordiagnostik (POCT) spezialisiert hat. Die Produkte sind durch unternehmenseigene Patente und Patentanmeldungen geschützt und kommen bei der Blutabnahme, Analyse und Plasma-/Serumgewinnung zum Einsatz.

Das HemoPalm-Blutanalysesystem ist die einzige tragbare Blutanalysetechnologie, bei der die Blutgas- und Elektrolytanalyse mit der CO-Oxymetrie kombiniert wird. Aktuell bieten keine der tragbaren Analysegeräte auf dem Markt eine solche Kombination. Bei den bestehenden Technologien müssen die Anwender ein zweites Gerät für die Durchführung der CO-Oxymetrie kaufen. Durch die Technologie des Unternehmens ist es hingegen möglich, die Blutgas- und Elektrolytanalyse mit der vollständigen CO-Oxymetrie und Bilirubinanalyse in einem einzigen tragbaren Blutanalysegerät anzubieten. Ein weiterer Wettbewerbsvorteil des HemoPalm-Systems ist die Möglichkeit, Kapillarblut direkt an der Einstichstelle in die Kartusche zu saugen, was eine Alternative zu arteriellem Blut bietet. Die arterielle Blutentnahme ist mit Schmerzen verbunden und kann zu Nervenschädigungen führen. Die CO-Oxymetrie ist ein Verfahren zur Messung der Konzentration von fünf verschiedenen Hämoglobin-Typen im Blut.

