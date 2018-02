TOKIO/FRANKFURT (dpa-AFX) - Japans Zentralbankchef Haruhiko Kuroda soll weitere fünf Jahre an der Spitze der Bank of Japan absolvieren. Wie am Freitag bekannt wurde, ist der 73-Jährige von der Regierung für eine weitere Amtszeit nominiert worden. Die Nominierung Kurodas, die von Notenbank-Experten überwiegend erwartet wurde, muss noch durch beide Kammern des japanischen Parlaments bestätigt werden.

Eine zweite Amtszeit Kurodas spräche für weitgehende Kontinuität in der geldpolitischen Linie der drittgrößten Volkswirtschaft der Welt. Es wird weitgehend erwartet, dass Kuroda die extrem lockere Geldpolitik der vergangenen Jahr noch eine ganze Zeit lang fortsetzen würde.

Kuroda hat in seiner ersten Amtszeit seit 2013 zahlreiche weitreichende Entscheidungen getroffen, darunter den Start der bis heute anhaltenden Geldschwemme in Form von Wertpapierkäufen, die Einführung von Negativzinsen und die neuartige Steuerung der Zinskurve.

Hauptziel dieser Maßnahmen ist das Anfachen der chronisch schwachen Inflation, die von der Notenbank als Wachstumsbremse angesehen wird. Gelungen ist dies bisher nicht./bgf/zb/stk

AXC0035 2018-02-16/07:41