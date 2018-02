- Strategische Partnerschaft für die Zusammenarbeit beim Bau und Ausbau einer 20.000 Quadratfuß großen Erweiterung der bestehenden kalifornischen Produktionsstätte von CannaRoyalty zum Anbau von handwerklich angebauten Produkten - Übertragung der weltweit exklusiven Rechte zum Lizenzieren von FloraCals vollständigem Schutzrechtportfolio, einschließlich der Markenrechte außerhalb von Kalifornien, auf CannaRoyalty - Strategische Partnerschaft zur Zusammenarbeit an neuen Produktlinien bei Ultra-Premium-Cannabisblütenprodukten



Ottawa, Kanada (ots/PRNewswire) - CannaRoyalty Corp. (CSE: CRZ) (OTCQX: CNNRF) ("CannaRoyalty" oder das "Unternehmen"), ein vollintegrierter aktiver Investor und Betreiber in der legalen Cannabis-Industrie, gab am heutigen Tag die Unterzeichnung einer verbindlichen Absichtserklärung mit FloraCal® Farms (http://www.floracalfarms.com/about/) ("FloraCal") zur Bildung einer strategischen Partnerschaft im Bereich der landwirtschaftlichen Produktion, Markenförderung und Absatzsteigerung von Premium Cannabisblüten und weiteren strategischen Initiativen (die "Strategische Partnerschaft") bekannt. Die verbindliche Absichtserklärung sieht auch die Übertragung der weltweit exklusiven Rechte zur Lizenzierung von FloraCals vollständigem Schutzrechtportfolio, einschließlich der Markenrechte außerhalb von Kalifornien, auf CannaRoyalty, vor.



FloraCal ist ein zu 100% in Familienbesitz befindlicher Anbaubetrieb in Nordkalifornien, der Ultra-Premium-Cannabisblüten in kleinen Mengen anbaut, vermarktet und verpackt und dafür einen durchschnittlichen Verkaufspreis von über 17 US-Dollar pro Gramm erzielt. Die Produkte von FloraCal werden momentan in über 210 Verkaufsstellen in Kalifornien über das CannaRoyalty Beteiligungsunternehmen River Distribution ("River") vertrieben. Das Unternehmen und FloraCal werden gemeinsam eine Erweiterung der bestehenden 20.000 Quadratfuß großen Produktionsstätte von CannaRoyalty im Sonoma County durchführen, welche speziell auf ihre Bedürfnisse abgestimmt sein wird und strategisch günstig neben den derzeitigen Produktions- und Anbaueinrichtungen von River und FloraCal liegt.



"Diese strategische Partnerschaft füllt eine wichtige Adjazenz in unserem Produktportfolio für nachgelagerte Mehrwertdienste und bringt das Unternehmen seinen für 2018 gesetzten Zielen in Kalifornien näher," meinte dazu Marc Lustig, der CEO von CannaRoyalty. Wir haben in den vergangenen drei Jahren mehrere Anbaueinrichtungen und Blütenmarken in ganz Nordamerika analysiert, und FlowerCals Anlagen und Produkte haben sich in Bezug auf Produktpräsentation, Markenerkennung und Gesamtqualität deutlich abgehoben. Der Erfolg von FloraCal hat gezeigt, dass qualitativ hochwertige Markenprodukte im High-End-Bereich des Cannabisblütenmarktes durchgehend Spitzenpreise erzielen und einen beträchtlichen Teil der Gewinne auf den nachgelagerten Märkten einfahren können. Angesichts der Tatsache, dass der Verkauf von Blüten- und bereits gerollten Produkten insgesamt im Jahr 2017 etwa 52%1 des gesamten Cannabisumsatzes in Kalifornien ausmachte, bilden diese Kategorien einen wichtigen Teil eines kompletten Premium-Cannabis-Produktportfolios. Darüber hinaus sehen wir großes Potenzial, das geistige Eigentum von FloraCal in anderen Märkten wie Kanada zu nutzen, wenn diese sich entwickeln."



"Wir haben uns in Kalifornien einen soliden Ruf und festen Kundenstamm für unsere Auswahl von in kleinen Mengen angebauten Cannabisblütenprodukten aufgebaut, deren THC- und Cannabinoid-Werte zu den höchsten auf dem Markt gemessenen gehören", fügte Drew Duval, CEO von FloraCal hinzu. "Die Expertise und der gute Ruf von CannaRoyalty in Kalifornien machen sie zum idealen Partner für die weitere Entwicklung unserer Produktion und unseres Vertriebs in den kommenden Monaten, während derer wir neue Premium-Cannabisblütenprodukte und -stämme entwickeln wollen."



Wie bereits bekannt gegeben, mietete CannaRoyalty Flächen in der 20.000 Quadratfuß großen Produktionsstätte von River in Sonoma County an. Diese Mietfläche befindet sich im selben Gebäude wie die bestehende 43.000 Quadratmeter große Anbau- und Fertigungsstätte von FloraCal. CannaRoyalty beabsichtigt, sich die bereits von FloraCal für seine eigene Anbauanlagen durchgeführten Planungs- und Konzeptionsarbeiten zu Nutze zu machen.



Sonoma County hat die wirtschaftlichen Vorteile der Cannabisproduktion erkannt und spielt bei der Umsetzung innovativer Regulierungsansätze eine Vorreiterrolle und gehört damit zu den Counties, welche die Gelegenheiten, die sich dadurch bieten, beim Schopfe packen. Die County gehörte zu den ersten, die Zulassungs- und Besteuerungsprogramme einführte. Sonoma County liegt ganz unten in einem aus drei Counties bestehenden Gebiet, welches als "Emerald Triangle" bekannt ist und welches einen soliden Hintergrund beim legalen Anbau und der Produktion von Cannabis für medizinische Zwecke besitzt.



Über Floracal® Farms



FloraCal® Farms befinden sich in Sonoma County. FloraCals® Team von Masterzüchtern ist bestrebt, hochklassige, konsistente Cannabis-Produkte mit einem weichen Abgang zu kreieren. Sie sind überzeugt, dass die Qualität vom den Samen ausgeht, und wählen per Hand Samen mit den besten genetischen Anlagen aus. Mit natürlichen Techniken basierend auf biologisch-dynamischer Landwirtschaft gelingt es FloraCal® konsistent Blüten der Spitzenqualität für seine Kunden zu produzieren.



FloraCal besitzt einen einzigartigen Bestand mit seltenen genetischen Anlagen, der derzeit sieben ultra-hochwertige Cannabisblüten, sowie Harz und verpackte bereits gerollte Produkte umfasst. FloraCal verwendet proprietäre, hoch skalierbare Anbautechniken und damit verbundenes geistiges Eigentum, die es dem Unternehmen ermöglichen, konsistent Ultra-Premium-Qualität zu erzielen. Eine Übersicht über unsere Produktion:



- THC zwischen 28-32% für die gewerbliche Herstellung (es wurde bis zu 33% THC getestet) - Sehr erfolgreiche Produktlinie von hochwertigen bereits gerollten Produkten, die über River vertrieben werden - Erste erteilte Anbaulizenz in Sonoma County für den Anbau im Jahr 2018 - Auch für die Herstellung und Gewinnung lizenziert - Derzeit 15.000 Quadratfuß, mit Kapazitäten für eine Expansion auf bis zu insgesamt 43.000 Quadratfuß - Maximale Produktion für die vollständig erweiterte Anlage beträgt 3.700 kg im Jahr



Über CannaRoyalty



CannaRoyalty (http://cannaroyalty.com/) ist ein aktiver Investor und Betreiber in der legalen Cannabis-Industrie. Unser Schwerpunkt liegt auf der Entwicklung und der Unterstützung eines diversifizierten Portfolios von wachstumsbereiten Vermögenswerten in hochwertigen Segmenten des Cannabis-Sektors, inklusive Forschung, Verbrauchermarken, Geräte und geistigem Eigentum. Unser Management-Team kombiniert ein praktisches Verständnis der Cannabis-Industrie mit bewährtem finanziellem Know-how, indem es eine Plattform von Beteiligungen via Lizenzgebührenvereinbarungen, Eigenkapitalbeteiligungen, verbrieften Wandelanleihen, Lizenzvereinbarungen und seinem eigenen Marken-Portfolio organisiert. CannaRoyaltys Aktien werden auf dem Canadian Stock Exchange (CSE) unter dem Symbol CRZ und international auf dem OTCQX unter dem Symbol CNNRF (https://www.otcmarkets.com/stock/CNNRF/quote) gehandelt.



Für weitere Anfragen nehmen Sie bitte Kontakt auf mit:



Marc Lustig info@cannaroyalty.com 1-844-556-5070 www.cannaroyalty.com



Jonathan Ross, CFA LodeRock Advisors Inc. jon.ross@loderockadvisors.com 416-283-0178



Zukunftsorientierte Aussagen



Aussagen in dieser Pressemitteilung, die zukunftsorientiert sind, unterliegen verschiedenen Risiken und Unsicherheiten im Hinblick auf die spezifischen Faktoren, die hier und an anderer Stelle in regelmäßigen Veröffentlichungen von CannaRoyalty gegenüber kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden veröffentlicht werden. Wenn in dieser Pressemitteilung Worte wie "wird, könnte, planen, schätzen, erwarten, könnte, potentiell, glauben, sollte", oder ähnliche Ausdrücke verwendet werden, sind dies zukunftsorientierte Aussagen.



Zukunftsorientierte Aussagen könnten, ohne Einschränkung Aussagen in Bezug auf die Erwartungen des Unternehmens hinsichtlich der Wahrnehmung neuer Chancen und eines zukünftigen Wachstums für Trichome und anderer Tatbestände beinhalten.



Obwohl CannaRoyalty versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die zu tatsächlichen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen führen, die wesentlich von solchen abweichen, die in den zukunftsorientierten Aussagen enthalten sind, können andere Faktoren vorhanden sein, die zu Ergebnissen, Leistungen und Erfolgen führen, die nicht wie angenommen, geschätzt oder beabsichtigt eintreten, inklusive, aber nicht beschränkt auf: Konkurrenz von Banken und anderen Kreditgebern; Bewegung und langfristige Trends bei Zinssätzen; die Fähigkeit des Managements, Unternehmen zu wählen, die im Wert steigen und bei wünschenswerten Transaktionen konkurrenzfähig sein zu können; die Fähigkeit wünschenswerte Transaktionen zu beschaffen; die Abhängigkeit vom Erhalt behördlicher Genehmigungen; Investierung in Zielunternehmen oder Projekte, die eine eingeschränkte oder noch keine umfangreiche Vorgeschichte haben; Gesetzesänderungen; eingeschränkte geschäftliche Vorgeschichte; Verlass auf das Management; Anforderungen für zusätzliche Finanzierung und Vorschriften- oder politische Änderungen.



Es kann keine Garantie gegeben werden, dass sich solche Informationen als genau erweisen oder dass die Erwartungen oder Einschätzungen des Managements in Bezug auf zukünftige Entwicklungen, Umstände oder Ergebnisse eintreten werden. Als Ergebnis dieser Risiken und Unsicherheiten könnten die Ergebnisse oder Ereignisse, die in diesen zukunftsorientierten Aussagen vorausgesagt wurden, sich wesentlich von aktuellen Ergebnissen oder Ereignissen unterscheiden.



Dementsprechend sollten sich die Leser nicht unangemessen auf diese zukunftsorientierten Aussagen verlassen. Die zukunftsorientierten Aussagen in dieser Pressemitteilung wurden zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung getroffen. CannaRoyalty lehnt jegliche Absicht oder Verpflichtung, solche Informationen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, ab, falls dies nicht durch das geltende Gesetz erforderlich ist, und CannaRoyalty übernimmt keinerlei Haftung für die Veröffentlichung in Verbindung mit jeglichen anderen hier erwähnten Unternehmen.



