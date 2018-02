Basel - Die MCH Group erwartet für das Geschäftsjahr 2017 beim konsolidierten Konzernergebnis einen Verlust von voraussichtlich CHF -110.0 Mio., wie die Messebetreiberin am Freitag mitteilte Dieser Verlust ist auf Sonderabschreibungen in der Höhe von CHF -102.3 Mio. für eine Wertberichtigung der Messegebäude in Basel sowie auf Sonderrückstellungen von CHF -17.7 Mio. für strukturelle und organisatorische Optimierungen im nationalen Messe- und Eventgeschäft zurückzuführen.

Eine im Rahmen des Jahresabschlusses 2017 vorgenommene Prüfung der Bewertung der Messehallen in Basel hat ergeben, dass eine Wertberichtigung auf Grund der Verkleinerung der Baselworld 2018 notwendig ist. Die beschlossene Wertminderung um rund 25 % des bisherigen Wertes ist auf die erwartete Geschäftsentwicklung am Standort Basel im Jahr 2018 und in den folgenden Jahren ausgerichtet.

Auf Grund der in den letzten Jahren gestärkten Bilanz sind die Sondermassnahmen für das Unternehmen verkraftbar. Sie haben keinen Einfluss auf die Flüssigen Mittel, die über CHF 115 Mio. liegen. Die Eigenkapitalquote liegt noch immer deutlich über 30 %.

Umsatz um 12% auf CHF 493.3 Mio. gesteigert

Trotz zyklusbedingt schwachem Messejahr und Rückgängen ...

