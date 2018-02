NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Airbus nach Zahlen von 113 auf 119 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Markt honoriere nun die Fortschritte des Flugzeugbauers, schrieb Analyst Chris Hallam in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der freie Barmittelfluss entwickele sich deutlich besser als erwartet. Die Aussagen zu den Geschäftsaussichten seien ermutigend./ajx/jha/

Datum der Analyse: 15.02.2018

ISIN NL0000235190

AXC0038 2018-02-16/07:58