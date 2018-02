In Smart Citys erkennen Drohnen oder Kameras auf Lichtmasten entlang einer Schnellstraße sofort, wenn sich ein Unfall ereignet hat - und senden entsprechende Informationen an den Rettungsdienst und die Verkehrsleitzentrale (Bild 1). Wechselverkehrszeichen zeigen gesperrte Fahrspuren an und empfehlen alternative Routen. Gleichzeitig passen sich Ampelschaltungen der Situation an, um das erhöhte Verkehrsaufkommen besser bewältigen zu können. Radarsensoren erkennen blockierte Fahrspuren, vernetzte Autos werden automatisch umgeleitet und Polizei und Sanitäter gelangen schnell zum Unfallort - eine immense Zeitersparnis. Das beschriebene Szenario illustriert nur eine Facette der Smart City, einer intelligenten Stadt oder einer Metropolregion, die dank eines nahtlosen Geflechts aus ...

Den vollständigen Artikel lesen ...