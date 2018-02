Von Markus Fugmann

Die Wall Street nun fünf Handelstage in Folge im Plus, der Nasdaq sogar mit der stärksten 5-Tages-Rally seit dem Jahr 2011. Nun hört und liest man allenthalben: die Turbulenzen seien ausgestanden, der Markt reagiere nicht mehr auf den Anstieg der Renditen am Anleihemarkt etc. Der S&P 500 nun nur ...

Den vollständigen Artikel lesen ...