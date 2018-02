Wer nach dem Ausverkauf davon ausgegangen ist, dass der DAX schnell wieder in einen ruhigen Steigflug übergehen kann, wurde in den letzten Tagen eines Besseren belehrt. Die Nervosität am Markt bleibt hoch.

Am Mittwoch ist der DAX kurzzeitig abgestürzt, als US-Inflationsdaten überraschend hoch ausgefallen sind und damit erneut die Zinsängste schürten. Die niedrigen Kurse wurden aber als Kaufgelegenheit wahrgenommen - und der Index schnellte im Anschluss katapultartig nach oben.

Gestern war das Bild genau anders herum. Der DAX kletterte über die wichtige Marke von 12.400 Punkten und löste damit eine Verkaufswelle aus. Bei diesem Niveau ...

Den vollständigen Artikel lesen ...