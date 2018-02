IRW-PRESS: FE Limited: Fe Limited: Bohrergebnisse von Kupferprojekt Kasombo 5 in DRK eingetroffen

Fe Limited: Bohrergebnisse von Kupferprojekt Kasombo 5 in DRK eingetroffen

Höhepunkte:

- Hochgradiges Kupferergebnis im 1. Bohrloch bei Kasombo 5 - KSB001: 23 m mit 3,18 % Cu auf 54 m, einschließlich 10 m mit 5,18 % - Bohrungen durchschnitten 2 Mineralisierungszonen - Analyseergebnisse vom 1. RC-Bohrloch eingetroffen, andere Analyseergebnisse noch ausständig - Analyseergebnisse von Kobaltkonzession Kasombo 7 für Ende Februar erwartet

Fe Limited (ASX: FEL) (das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass es die lang erwarteten Analyseergebnisse des ersten Bohrlochs beim Kupfer-Kobalt-Projekt Kasombo (das Projekt Kasombo) erhalten hat. Die Analyseergebnisse stammen von Bohrloch KSB001 im Erkundungsgebiet Kasombo 5.

Die Analyseergebnisse zeigen, dass das Bohrloch zwei Mineralisierungszonen durchschnitten hat:

- eine obere Zone zwischen 25 und 30 m mit einem Cu-Gehalt von 1,98 % - eine untere Zone zwischen 54 und 77 m mit einem Cu-Gehalt von 3,18 %

o einschließlich eines hochgradigeren Teils von 10 m mit 5,18 %

ErkundungsgBohr-VonBis MächtigkeGehaltMeta

ebiet ID it (%) ll (m) Kasombo 5 KSB0025 30 5 1,98 Kupf 1 er Kasombo 5 KSB0054 77 23 3,18 Kupf 1 er

Kasombo 5 KSB00 einsc10 5,18 Kupf 1 hl. er

Ende Dezember 2017 und Anfang Januar 2018 wurden bei Kasombo 5 und Kasombo 7 vorläufige RC-Bohrungen durchgeführt (ASX-Meldung vom 8. Januar 2018):

- Kasombo 5: Anpeilung einer Cu-Mineralisierung, die in der Grubenwand eines offenen Abschnitts kartiert ist: o 2 RC-Bohrlöcher auf 149 m abgeschlossen o 2 aufgegebene RC-Bohrlöcher auf 114 m (kein Ergebnis erwartet)

- Kasombo 7: Anpeilung der Co-Mineralisierung, die in Schichtungen, die Brekzien durchschneiden, sowie in ähnlichen Schichtungen, die durch Kleinbergbaubetriebe freigelegt wurden, beobachtet wurden: o 4 RC-Bohrlöcher auf 190 m abgeschlossen

o Kartierungen verdeutlichen Potenzial für quer verlaufende brekzienartige Mineralisierung

- Höhepunkte der hochgradigen Gesteinssplitter-Kobaltanalyse in früherer ASX-Meldung angegeben (12.12.2017)

Die Kartierungsarbeiten beim Projekt Kasombo (in der ASX-Meldung vom 12. Dezember 2017 gemeldet) ergaben zwei Mineralisierungsarten: die erste entspricht den charakteristischen Lagerstätten des Kupfergürtels Katanga, die zweite weist eine quer verlaufende Brekzienart auf, die das Potenzial aufweist, die Größe der Lagerstätte beträchtlich zu steigern. Das kürzlich durchgeführte Bohrprogramm wurde konzipiert, um die im Rahmen dieses Kartierungsprogramms beobachteten Mineralisierungskonzepte zu erproben. Die Bewertung dieser Bohrungen wird nach dem Erhalt der Analyseergebnisse von drei weiteren Chargen abgeschlossen werden. ALS ist bestrebt, diese Analysen bis Ende Februar abzuschließen.

Das Projekt Kasombo umfasst drei mineralisierte Bereiche - Kasombo 5, 6 und 7 - mit einer Größe von etwa 600 Hektar, die sich innerhalb der beiden gewährten Abbaukonzessionen PE481 und PE4886 im Kupfergürtel Katanga befinden und etwa 25 Kilometer von der zweitgrößten Stadt der DRK, Lubumbashi, entfernt sind.

Chairman Tony Sage sagte hinsichtlich des Beginns der Explorationsarbeiten: Es freut mich, dass die frühen Ergebnisse des vorläufigen Bohrprogramms unsere Hoffnungen in Zusammenhang mit diesem Projekt unterstützen. Wir suchen zurzeit nach einer Rechtfertigung, um mit geplanten Bohrungen auf 5.500 Metern bei Kasombo 5 und Kasombo 7 fortzufahren. Mit freundlichen Grüßen FE LIMITED Tony Sage Non-Executive Chairman Abbildung 1: Standort des Projekts Kasombo und nahe gelegene Verarbeitungsanlage Kipushi http://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2018/42441/0337 - Kasombo_DrillingResults_DRAFT-v3_FinDraft_DEPRcom.001.jpeg Abbildung 2: Standortkarte von Kasombo http://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2018/42441/0337 - Kasombo_DrillingResults_DRAFT-v3_FinDraft_DEPRcom.002.jpeg Abbildung 3: Erkundungsbohrloch KSB001 bei Kasombo 5. Projektion des mit einer dunkelgrünen Linie gekennzeichneten Bohrlochs. Schichtungen sind auf Grubenwand des offenen Abschnitts gezeichnet. Bild von Grube mit Schichtungen (hellblaue Linie, abwärtsgerichtete Projektion als gestrichelte Linie). Grundlegende Verwerfung (dunkelblaue Linie). Mineralisierungsziel (rote Linien, abwärtsgerichtete Projektion als gestrichelte Linie). Bohrgerät in Position (jedoch mit nach unten blickendem Mast) außerhalb des Grubenrandes. http://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2018/42441/0337 - Kasombo_DrillingResults_DRAFT-v3_FinDraft_DEPRcom.003.png Abbildung 4: Planansicht von KSB001 bei Kasombo 5. Offener Abschnitt mit blauer Kontur gekennzeichnet. Verwerfung mit dicker grüner Linie gekennzeichnet. Schichtungen mit dünner gestrichelter grüner Linie gekennzeichnet. Mineralisierungszone mit roten Punkten gekennzeichnet. Bohrkragen mit grünen Punkten gekennzeichnet. Oberflächenprojektion des Bohrverlaufs mit grauen Pfeilen gekennzeichnet. Bohrloch KSB001 befindet sich bei 532.879 mE, 8.710.342 mN (Bezugspunkt: Zone wgs84, 35 Süd) http://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2018/42441/0337 - Kasombo_DrillingResults_DRAFT-v3_FinDraft_DEPRcom.004.png

Erklärung der kompetenten Person

Die Informationen in diesem Bericht wurden von Jess Oram, Executive Director von Cauldron Energy (einer Tochtergesellschaft von FE Limited), einem Mitglied des Australasian Institute of Geoscientists, erfasst und erstellt. Herr Oram verfügt über ausreichende Erfahrung, die für diese Art von Mineralisierung und Lagerstätte sowie für seine Tätigkeiten erforderlich ist, um als kompetente Person (Competent Person) gemäß der Ausgabe von 2012 des Australasian Code for Reporting of Exploration Results, Mineral Resources and Ore Reserves (JORC Code 2012) definiert werden zu können. Herr Oram erlaubt das Hinzufügen von Material zu diesem Bericht, das auf seinen Informationen basiert und in Form und Kontext erscheint.

