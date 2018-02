ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Allianz SE nach Zahlen zum vierten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 230 Euro belassen. Die Solvabilität sei sehr stark und besser als erwartet gewesen, schrieb Analyst Arjan van Veen in einer am Freitag vorliegenden Studie. Auch die Dividende sei höher als am Markt angenommen. Den Ausblick des Versicherers auf 2018 bezeichnete der Experte als "etwas konservativ"./ajx/mis

Datum der Analyse: 16.02.2018

ISIN DE0008404005

AXC0046 2018-02-16/08:18