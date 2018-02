Carlos Ghosn soll Renault-Chef bleiben Roche übernimmt Flatiron Health vollständig - Zahlung von 1,9 Milliarden DollarVivendi legt wie angekündigt 2017 deutlich zu - Umsatz +4,9% , EBITA +23,1% Allianz - 2017 Umsatz 126,1 Mrd (Prog 125,44) , oper Erg 11,1 Mrd (Prog 11,119) , net 6,8 Mrd (Prog 6,832) , Div 8,00 (Prog 7,91) HNA-ANTEIL AN DEUTSCHE-BANK-STIMMRECHTE SINKT AUF RUND 8,8% (9,2), PLANT GRUNDSÄTZLICH KEINE WEITERE REDUZIERUNG DER STIMMRECHTE Fabasoft AG erhöht ihre Beteiligung an der Mindbreeze GmbH HELLMAN & FRIEDMAN PLATZIEREN 9,25 MIO SCOUT24 AKTIEN ZU JE 36,50 EUR Mologen AG: Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital - Verbindliche Zusagen zur Zeichnung der Kapitalerhöhung 305 Millionen Euro Staatsgeld an Siemens , FAZ, S....

