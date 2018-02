FRANKFURT (dpa-AFX) - Angetrieben von weiteren Kursgewinnen an den US-Börsen dürfte der Dax am Freitag seine Erholung fortsetzen. Die jüngst weltweit an den Aktienmärkten noch herrschende Angst vor einem raschen Zinsanstieg ist zumindest vorerst wieder in den Hintergrund gerückt. Bremsend hingegen könnte der wieder deutliche Euro-Anstieg wirken, denn die Gemeinschaftswährung übersprang erneut locker die 1,25 US-Dollar-Marke. Ein starker Euro jedoch kann den Warenabbsatz heimischer Unternehmen außerhalb der Eurozone erschweren.

Der X-Dax als Indikator für den Leitindex signalisierte rund eine Stunde vor dem Handelsauftakt ein Plus von 0,35 Prozent auf 12 389 Punkte. Für die Woche deutet sich damit ein Gewinn von 2,3 Prozent an, nachdem das deutsche Börsenbarometer vor einer Woche noch fast bis auf 12 000 Punkte abgesackt war. Der EuroStoxx 50 dürfte an diesem Freitag ähnlich freundlich starten.

Grund für die Sorgen über einen womöglich rascher als bislang erwarteten Anstieg der Leitzinsen in den USA und damit auch vor steigenden Kreditkosten waren die jüngsten, starken Wirtschaftsdaten der weltgrößten Volkswirtschaft gewesen. In dieser Woche wiederum ließen dann selbst Anzeichen einer anziehenden Inflation in den USA die Anleger weitgehend kalt.

Auf der Unternehmensseite stehen zum Wochenschluss die Jahreszahlen des Versicherers Allianz auf der Agenda. Die Aktie reagierte vorbörslich allerdings kaum. Sie legte auf der Handelsplattform Tradegate im Vergleich zum Xetra-Schluss um 0,5 Prozent zu. Trotz der Hurrikan-Serie und anderer Katastrophen stieg beim größten Versicherer Europas 2017 der operative Gewinn leicht an. Der Überschuss sank, wobei sich hier allerdings die US-Steuerreform und der Verkauf der Oldenburgischen Landesbank negativ auswirkten. Letztlich traf die Allianz die Erwartungen von Analysten. Die Dividende soll überraschend stark von 7,60 auf 8 Euro steigen. Hinsichtlich der Ziele für 2018 gab sich Konzernchef Oliver Bäte allerdings deutlich vorsichtiger als die Branchenexperten.

Der Anlagenbauer und Industriegas-Hersteller Linde sollte im Handelsverlauf ebenfalls Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Die EU-Kommission will nämlich ihre voraussichtliche Entscheidung zur Fusion mit dem US-Wettbewerber Praxair bekannt geben. Linde hat sich inzwischen auf höhere als zuvor erwartete Hürden der Kartellbehörden eingestellt. Allerdings würden die mit Praxair vereinbarten Obergrenzen für Veräußerungszusagen nicht überschritten, hatte das Linde-Management erst vor etwas mehr als einer Woche gesagt.

Dass sich Finanzinvestor Hellman & Friedman erneut von Anteilen an Scout24 getrennt hat, wirkte sich auf den Aktienkurs des Internetportalbetreibers vorbörslich kaum aus. Die Papiere gewannen auf Tradegate 0,8 Prozent. Damit trennte sich der Finanzinvestor, der den Portalbetreiber 2014 von der Deutschen Telekom gekauft hatte, für 338 Millionen Euro von weiteren 8,6 Prozent an Scout24. Die Beteiligung sinkt dadurch auf nur noch rund ein Prozent.

Analystenstimmen könnten darüber hinaus die Airbus -Aktien weiter nach oben treiben. Nach dem rund zehnprozentigen Kursgewinn am Vortag stiegen sie auf Tradegate um weitere 0,7 Prozent. Trotz seiner Dauerprobleme beim Militär-Transportflugzeug A400M hatte der Flugzeugbauer tags zuvor bekanntgegeben, seinen Reingewinn 2017 verdreifacht zu haben. Zahlreiche Analysten hoben nun ihr Kursziel für die Airbus-Aktie an. Das Analysehaus CFRA reihte sich außerdem nun unter die zahlreichen Häuser, die die Aktie zum Kauf empfehlen./ck/jha/

