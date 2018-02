NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Allianz SE nach Zahlen zum vierten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 220 Euro belassen. Analyst Johnny Vo sprach in einer am Freitag vorliegenden Studie von einem starken Zahlenwerk des Versicherers. Er verwies auf die gestiegene Solvabilität und die nach oben revidierten operativen Gewinnziele der Münchener. Zudem sei die Dividende höher als erwartet. Der Experte rechnet daher mit einer positiven Kursreaktion./ajx/zb

Datum der Analyse: 16.02.2018

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE0008404005

AXC0050 2018-02-16/08:28