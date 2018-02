DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

FREITAG: In Schanghai, Hongkong und Südkorea findet aufgrund des "Mondneujahrs" kein Handel statt.

MONTAG: In Schanghai und Hongkong bleiben die Börsen aufgrund des "Mondneujahrs" geschlossen. In den USA findet wegen "Washingtons Geburtstag" kein Börsenhandel statt.

TAGESTHEMA

An der ultralockeren Geldpolitik Japans dürfte sich in nächster Zeit nichts ändern. Premierminister Shinzo Abe hat Haruhiko Kuroda erneut als Gouverneur der Bank of Japan (BoJ) vorgeschlagen. Dow Jones Newswires hatte bereits unter Berufung auf Informanten über eine mögliche zweite Amtszeit des 73-Jährigen berichtet. Kuroda, der seit 2013 im Amt ist, steht in seiner nächsten Amtszeit nach den jüngsten Turbulenzen an den globalen Aktienmärkten und einem starken Anstieg des Yen seit Anfang des Jahres, der die Gewinne japanischer Exporteure bedroht, vor neuen Herausforderungen. Seine Nominierung muss noch vom Parlament bestätigt werden. Sie steht allerdings kaum in Frage, da die beiden Häuser von der Regierungskoalition von Premierminister Abe kontrolliert werden. Kuroda hatte in den vergangenen zwei Wochen vor parlamentarischen Ausschüssen wiederholt gesagt, dass die Zentralbank die "kraftvolle Lockerung" weiterverfolgen werde. Es sei zu früh, um über einen möglichen Ausstieg aus dieser Politik zu sprechen. Dies steht im Gegensatz zur Marschrichtung der Federal Reserve, die die Zinsen in den USA seit Dezember 2015 kontinuierlich erhöht hat. Abe setzt bewusst auf Kuroda, um seine als Abenomics bekannte Wirtschaftspolitik fortzusetzen. Am Freitag hat die Regierung zudem zwei Personen als stellvertretende BoJ-Gouverneure nominiert: Masazumi Wakatabe, Wirtschaftsprofessor an der Waseda Universität und Befürworter der radikalen Lockerung, und Masayoshi Amamiya, ein Vertreter der Notenbank, der Kuroda bei der Entwicklung von Schlüsselpolitiken geholfen hat.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

In den USA veröffentlichen u.a. folgende Unternehmen Geschäftszahlen

12:55 US/Coca-Cola Co, Ergebnis 4Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

-US 14:30 Import- und Exportpreise Januar Importpreise PROGNOSE: +0,7% gg Vm zuvor: +0,1% gg Vm 14:30 Baubeginne/-genehmigungen Januar Baubeginne PROGNOSE: +4,2% gg Vm zuvor: -8,2% gg Vm Baugenehmigungen PROGNOSE: +0,8% gg Vm zuvor: -0,1% gg Vm 16:00 Index der Verbraucherstimmung der Universität Michigan Februar (1. Umfrage) PROGNOSE: 95,0 zuvor: 95,7

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.737,00 +0,11% Nikkei-225 21.720,25 +1,19% Hang-Seng-Index Feiertag Kospi Feiertag Scanghai-Composite Feiertag S&P/ASX 200 5.904,00 -0,08%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Während zahlreiche Börsen wegen des Mondneujahrfestes geschlossen bleiben, setzt sich an den übrigen Handelsplätzen eine positive Tendenz durch. Allerdings hat die Börse in Sydney knapp ins Minus gedreht. Die wieder gefestigte Risikobereitschaft hat derzeit noch keinen Kratzer erhalten, die erneut deutlichen Aufschläge der Wall Street untermauen das positive Aktienumfeld. Wie positiv das Sentiment derzeit ist, lässt sich in Japan erkennen. Denn dort trotzt der Aktienmarkt einmal mehr dem steigenden Yen, der zum US-Dollar auf das höchste Niveau seit November 2016 klettert. Angesichts der personellen Entscheidungen für die Bank of Japan überrascht die Yen-Stärke. Wie erwartet ist Haruhiko Kuroda für eine zweite Amtszeit als japanischer Notenbankgouverneur nominiert worden. Zudem wurde mit Masazumi Wakatabe ein klarer Befürworter der geldpolitischen Lockerungen zum Stellvertreter bestellt. Für die Yen-Stärke werden Devisenrepatriierungen von Exportunternehmen verantwortlich gemacht. Zudem verkauften japanische Anleger US-Staatsanleihen wegen der Sorge neuer US-Schulden und repatriierten diese Erlöse ebenfalls, heißt es. Auf Neuseeland hat der NZ-50 freundlich geschlossen und liegt damit auf Wochensicht wieder im Plus. Fletcher Building stabilisierten sich mit einem mageren Aufschlag von 0,6 Prozent nach ihrer 11-prozentigen Talfahrt der vergangenen Tage im Zuge einer heftigen Gewinnwarnung. Auckland International Airport stiegen nach Geschäftsausweis um 2,8 Prozent.

US-NACHBÖRSE

LogMeIn wusste Anleger mit ihren Geschäftszahlen nicht zu begeistern. Die Aktie büßte 5,8 Prozent ein. Die Gesellschaft legte Viertquartalszahlen und auch einen Ausblick über Markterwartungen vor. LogMeIn hatten jedoch im vergangenen Jahr 40 Prozent zugelegt. MuleSoft legten dagegen nach Vorlage von Viertquartalszahlen um 4,5 Prozent zu. Der Cloud-Softwaretechnologieanbieter übertraf die Umsatzschätzungen des Marktes und verbuchte einen Nettoverlust im Rahmen der Prognosen. Arista brachen indes um 13,6 Prozent ein. Allerdings hatte sich der Kurs in den vergangenen zwölf Monaten mehr als verdreifacht. Der Netzwerkanbieter wies Geschäftszahlen zur vierten Periode über Markterwartung aus, der Umsatzausblick lag aber nur knapp oberhalb der Prognosen.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 25.200,37 1,23 306,88 1,95 S&P-500 2.731,20 1,21 32,57 2,15 Nasdaq-Comp. 7.256,43 1,58 112,82 5,11 Nasdaq-100 6.794,92 1,80 119,89 6,23 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 824 Mio 929 Mio Gewinner 2.068 2.079 Verlierer 925 934 Unverändert 100 75

Fest - Die Wall Street hat ihre Erholung am Donnerstag die fünfte Sitzung in Folge fortgesetzt. Zwar zeigten sich die Indizes im Verlauf volatil, weil Anleger zunächst mit den Erzeugerpreisdaten haderten, die in der Kernrate stärker als erwartet gestiegen waren. Letztlich setzte sich aber die Sicht durch, dass die Daten Ausdruck einer starken Wirtschaft sind, die noch keine Zeichen einer Überhitzung aufweist. Die übrigen Konjunkturdaten wiesen keine einheitliche Tendenz auf, hatten aber keinen Einfluss auf den Markt. So fiel der Philadelphia-Fed-Index besser als erwartet aus, während der Empire-State-Index die Erwartungen klar verfehlte und die Industrieproduktion im Januar überraschend zurückgegangen war. Die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe entsprachen den Erwartungen. Untermauert wurde die positive Stimmung von Cisco. Das Unternehmen hatte am Mittwoch nach Börsenschluss mit Zahlen und Ausblick positiv überrascht. Die Aktie stieg um 4,7 Prozent. Apple (plus 3,4 Prozent) profitierten davon, dass Investorenlegende Warren Buffett seinen Anteil an dem Konzern aufgestockt hat. Applied Materials (plus 3,9 Prozent) meldete zwar einen Gewinneinbruch, der aber der US-Steuerreform geschuldet war. Avon reagierten mit einem Plus von 13,2 Prozent auf die Quartalszahlen des Kosmetikkonzerns und die Zuversicht des neuen CEO, der Avon wieder auf die Erfolgsspur bringen will.

TREASURYS

Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 2 Jahre 2,18 2,1 2,16 98,2 5 Jahre 2,64 0,9 2,63 71,8 7 Jahre 2,83 -0,1 2,83 58,2 10 Jahre 2,90 -0,3 2,90 45,8 30 Jahre 3,15 -0,8 3,16 8,7

Die US-Anleihen erholten sich anfangs etwas von den Verlusten des Vortags. Die zuletzt stark gestiegenen Renditen hätten Käufer angelockt, hieß es. Als die Aktienmärkte dann aber wieder klar auf Erholungskurs einschwenkten, schwand das Interesse an den Festverzinslichen. Letztlich zeigten sich die Notierungen kaum verändert.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 9:52 Uhr % YTD EUR/USD 1,2543 +0,3% 1,2501 1,2489 +4,4% EUR/JPY 132,72 +0,0% 132,70 132,91 -1,9% EUR/GBP 0,8875 +0,1% 0,8868 0,8894 -0,2% GBP/USD 1,4131 +0,3% 1,4094 1,4043 +4,5% USD/JPY 105,82 -0,3% 106,15 106,42 -6,0% USD/KRW 1062,76 -0,1% 1064,00 1067,77 -0,4% USD/CNY 6,3482 0% 6,3482 6,3482 -2,4% USD/CNH 6,2779 -0,1% 6,2816 6,2931 -3,6% USD/HKD 7,8202 -0,0% 7,8203 7,8227 +0,1% AUD/USD 0,7973 +0,4% 0,7944 0,7958 +2,0% NZD/USD 0,7426 +0,4% 0,7393 0,7403 +4,6% Bitcoin BTC/USD 9.856,15 -2,17 10.075,00 9.886,54 -29,93

Der Dollar neigte weiter zur Schwäche und fiel auf den tiefsten Stand seit Dezember 2014. Im Gegenzug klettert der Euro über die Marke von 1,25 Dollar. Im späten US-Handel pendelte die Gemeinschaftswährung um diese Marke.. Im Tief am Vortag lag der Euro bei knapp 1,2280 Dollar. Die anziehende Inflation ebne der US-Notenbank zwar den Weg für eine möglicherweise schnellere Straffung der Geldpolitik, doch lasteten derzeit auch die sich verbessernden wirtschaftlichen Fundamentaldaten in Europa und Japan auf dem Dollar, meinten Analysten. So sieht Kit Juckes, Stratege bei Societe Generale, die weltweite Konjunkturbelebung als größten Belastungsfaktor für den Dollar. Eine gleichmäßigere Erholung der Wirtschaft führe dazu, dass Investitionen zugunsten interessanterer Märkte aus den USA abgezogen würden.

++++ ROHSTOFFE +++++

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

February 16, 2018 02:05 ET (07:05 GMT)

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 61,52 61,34 +0,3% 0,18 +1,8% Brent/ICE 64,57 64,33 +0,4% 0,24 -2,5%

In verschiedene Richtungen liefen derweil die Ölpreise. Während der Preis für US-Leichtöl der Sorte WTI nach einigem Auf und Ab schließlich an die gute Enwicklung des Vortags anknüpfte und um 1,2 Prozent auf 61,34 Dollar je Barrel stieg, ermäßigte sich Brent um 3 Cent auf 64,33 Dollar. Für das schwächere Abschneiden von Brent hatten Händler keine Erklärung außer, dass es zuvor stärker als WTI nachgegeben hatte. Der schwächere Dollar sei grundsätzlich positiv für Öl, weil es den Rohstoff für Käufer aus dem Nicht-Dollarraum verbillige. Auch die Selbstverpflichtung der Opec, die vereinbarten Förderkürzungen einzuhalten, dürfte den WTI-Preis gestützt haben.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.358,15 1.353,50 +0,3% +4,65 +4,2% Silber (Spot) 16,89 16,87 +0,1% +0,02 -0,3% Platin (Spot) 1.007,50 1.001,00 +0,6% +6,50 +8,4% Kupfer-Future 3,25 3,25 +0,1% +0,00 -1,6%

Mit einem leichten Plus zeigte sich der Goldpreis. Übergeordnet stützte der schwache Dollar. Zudem ist Gold ein beliebter Inflationsschutz und profitierte damit von den am Vortag höher als erwartet ausgefallenen Verbraucherpreisen und der unerwartet stark gestiegenen Kernrate der Erzeugerpreise, so ein Händler. Der Preis für die Feinunze legte um 0,3 Prozent auf 1.354 Dollar zu.

MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR

RUSSISCH-AMERIKANISCHE BEZIEHUNGEN

Die USA haben Russland für die Cyber-Attacke "NotPetya" verantwortlich gemacht und Moskau "internationale Konsequenzen" angedroht. "Im Juni 2017 startete das russische Militär die zerstörerischste und kostspieligste Cyber-Attacke in der Geschichte", sagte das Weiße Haus. Die Software habe Schäden in Milliardenhöhe verursacht. Ziel sei eine "Destabilisierung der Ukraine" gewesen.

US-INNENPOLITIK

Die Bemühungen des US-Senats um eine Einwanderungsreform sind vorerst fehlgeschlagen. Einen Gesetzentwurf, der auf einem Vorschlag von Präsident Donald Trump beruhte, wies die Kongresskammer mehrheitlich zurück.

CBS

Der US-Medienkonzern hat im vierten Quartal dank höherer Einnahmen von Pay-TV-Anbietern, der Lizenzierung von Inhalten und seinen eigenen Streaming-Diensten mehr umgesetzt als im Vorjahreszeitraum. Die Werbeeinnahmen gingen leicht zurück.

BÖRSE CHICAGO

Der Verkauf der Börse Chicago an eine Gruppe Investoren, darunter solche aus China, findet nicht statt. Die Börsenaufsicht SEC untersagte die geplante Transaktion, die seit zwei Jahren umstritten ist und auch Gegner im US-Kongress hat. Die SEC-Kommissare stellten sich nun in einer Abstimmung gegen den Verkauf, nachdem untergeordnete Stellen der Börsenaufsicht vor sechs Monaten noch die Zustimmung zur Transaktion empfohlen hatten.

GE

General Electric verkauft Teile ihres Beleuchtungsgeschäftes im Ausland an einen ehemaligen Manager des Konzerns. Einen Kaufpreis nannte GE nicht. Damit beginnt der Industriekonzern mit dem Verkauf seines Herzstücks.

HNA

Der in Geldnöten steckende chinesische Mischkonzern HNA hat seine Beteiligung an der Deutschen Bank weiter reduziert. Nachdem die Chinesen ihren über den österreichischen Vermögensverwalter C-Quadrat gehaltenen Anteil Anfang Februar bereits von 9,9 auf 9,2 reduziert hatten, senkten sie ihre Beteiligung nun auf 8,8 Prozent, wie ein Sprecher von C-Quadrat mitteilte.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/flf

(END) Dow Jones Newswires

February 16, 2018 02:05 ET (07:05 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.