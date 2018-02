Der Dax beendete seinen Handel am Donnerstag bei 12.346 und somit 7 Punkte über dem Schlusskurs 12.339 vom Mittwoch. Das Tief lag bei 12.275, das Hoch wurde bei 12.480 eingebucht. Minutenchart M5 Auch der vierte Ausblick in Folge wird kurz, weil wir mit Schlusskurs am Donnerstag nur 7 Punkte Veränderung gesehen haben. Der Dax gapte 86 Punkte aufwärts zum Handelsbeginn, zog bis 11.30 Uhr zum Tageshoch ...

