Die Kapazität soll im laufenden Jahr um bis zu vier Prozent steigen, teilte der Lufthansa-Konkurrent am Freitag in Paris mit. Damit würde die Zahl der angebotenen Flugkilometer stärker steigen als 2017. Zudem sollen die Stückkosten - also die Kosten pro Passagier - sinken, wenn man die steigenden Treibstoffkosten ausklammert. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...