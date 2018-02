Von Anthony Shevlin

FRANKFURT (Dow Jones)--Danone hat seinen Gewinn in vergangenen Jahr dank eines starken Wachstums im Wassergeschäft und bei Spezialnahrung um mehr als 40 Prozent gesteigert. Der französische Nahrungsmittelkonzern verdiente unter dem Strich 2,45 Milliarden Euro, nach 1,72 Milliarden im Vorjahr. Analysten hatten mit 2,14 Milliarden Euro gerechnet.

Der Umsatz stieg im Gesamtjahr um 12,5 Prozent auf 24,68 Milliarden Euro und im Quartal um 3,7 Prozent auf 6,10 Milliarden Euro. Hier hatten die Marktbeobachter mit 24,71 Milliarden bzw. 6,14 Milliarden Euro gerechnet.

Das Wachstum im Wassergeschäft habe in der zweiten Jahreshälfte angezogen, wobei sich die Expansion im vierten Quartal auf vergleichbarer Basis auf 10 Prozent beschleunigte, teilte die Danone SA mit. Auch der Bereich Spezialnahrung habe sich im Schlussvierteljahr gut entwickelt, vor allem in China. Dagegen war das Geschäft in Nordamerika, das im Wesentlichen aus Molkerei- und pflanzlichen Produkten besteht, sowohl bei Umsatz als Absatz rückläufig.

Für 2018 stellt Danone ein zweistelliges Wachstum des Gewinns je Aktie zu konstanten Wechselkursen und bereinigt um die geplante Verringerung der Beteiligung an Yakult Honsha Co Ltd in Aussicht. Im vergangenen Jahr lag diese Kennziffer bei 3,49 Euro. Danone hatte vor zwei Tagen angekündigt, einen Teil ihrer derzeit 21,29 Prozent an dem japanischen Milchgetränkehersteller verkaufen zu wollen.

Das Unternehmen erwartet im laufenden Jahr einen Anstieg der Verpackungs- und Materialkosten im mittleren einstelligen Prozentbereich.

CEO Emmanuel Faber zeigte sich "zuversichtlich", dass Danone auf gutem Weg sei, um die ehrgeizigen Ziele für 2020 zu erreichen.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/sha/jhe/smh

(END) Dow Jones Newswires

February 16, 2018 02:13 ET (07:13 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.