DGAP-Media / 2018-02-16 / 08:20 *Pressemitteilung* *ACCENTRO kündigt Wandelanleihe 2014/2019 vorzeitig * *Berlin, 16. Februar 2018* *-* Die ACCENTRO Real Estate AG, (WKN: A0KFKB, ISIN: DE000A0KFKB3), Berlin, führend in der Wohnungsprivatisierung in Deutschland, kündigt ihre im Jahr 2014 ausgegebene Wandelanleihe 2014/2019 (WKN: A1YC4S, ISIN: DE000A1YC4S6) vorzeitig. Die vollständige Rückführung des noch ausstehenden Teilbetrags in Höhe von 414.737,50 Euro zuzüglich der aufgelaufenen Zinsen erfolgt gemäß den Anleihebedingungen am 27. März 2018. ACCENTRO hat die vorzeitige Kündigung der Schuldverschreibungen aufgrund der Geringfügigkeit des ausstehenden Nennbetrags vorgenommen. Die Wandelanleihe war mit einem Kupon von 6,25 Prozent das teuerste Finanzierungsinstrument des Konzerns. Jacopo Mingazzini, Vorstand der ACCENTRO Real Estate AG, erklärt dazu: "Durch die bereits erfolgten Wandlungen in 2018 sowie durch die vorzeitige Kündigung der Wandelanleihe, die mit einem relativ hohen Kupon von 6,25 Prozent versehen war, werden wir unsere Finanzierungsstruktur und unsere Eigenkapitalquote weiter verbessern. Dies trägt zur weiteren positiven Entwicklung der ACCENTRO bei." ACCENTRO verfügt heute über finanzielle Flexibilität, die das Unternehmen für weiteres Wachstum nutzen wird. So hatte ACCENTRO am 24. Januar 2018 bekannt gegeben, dass eine Unternehmensanleihe in Höhe von 100 Millionen Euro innerhalb weniger Stunden erfolgreich platziert wurde. Derzeit prüft die Gesellschaft Ankaufsopportunitäten in deutschen Metropolregionen, um das Privatisierungsportfolio weiter auszubauen. *Über die ACCENTRO Real Estate AG* Die börsennotierte ACCENTRO Real Estate AG ist marktführend in der Wohnungsprivatisierung in Deutschland. Zusätzliche Umsätze generiert ACCENTRO über Portfolioverkäufe und die Vermarktung von Wohnungen für institutionelle Investoren und Projektentwickler. Neben dem Heimatmarkt Berlin konzentriert sich das Unternehmen auf die Metropolregionen Hamburg, Köln, Düsseldorf und das Rhein-Main-Gebiet. Auch Standorten wie Leipzig, Hannover oder Bonn bescheinigt ACCENTRO erhebliches Wachstumspotenzial. Die ACCENTRO Real Estate AG ist im Prime-Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (WKN: A0KFKB, ISIN: DE000A0KFKB3). *Ansprechpartner IR Nicole Birth Accentro Real Estate AG Uhlandstr. 165, 10719 Berlin E-Mail: birth@accentro.de Tel. 030 - 887 181 10 Fax 030 - 887 181 11* Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: Accentro Real Estate AG Schlagwort(e): Immobilien 2018-02-16 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Accentro Real Estate AG Uhlandstr. 165 10719 Berlin Deutschland Telefon: +49 (0)30 - 887 181 - 0 Fax: +49 (0)30 - 887 181 - 11 E-Mail: info@accentro.ag Internet: www.accentro.ag ISIN: DE000A0KFKB3 WKN: A0KFKB Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP-Media 654961 2018-02-16

