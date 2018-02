Eigentlich ist es ja gar kein "Krieg" am Devisenmarkt, denn dort sieht man die USA zwar in der Rolle des Gewinners, aber keine echten Kontrahenten. Denn vor allem in der Eurozone kommt keinerlei Gegenwehr auf. Die Politik zieht den Kopf ein, die EZB schweigt -

Den vollständigen Artikel lesen ...