INGOLSTADT/WOLFSBURG (dpa-AFX) - Audi -Chef Rupert Stadler sitzt an der Spitze der VW -Tochter nach Worten von VW-Konzernchef Matthias Müller derzeit fest im Sattel. "Geben Sie bitte nichts auf über Medien gestreute Personalspekulationen, die jeder Grundlage entbehren", sagte Müller am Freitag in einem per E-Mail verteilten Statement. "Audi braucht die volle Konzentration seines Managements und der gesamten Belegschaft unter der bewährten Führung von Rupert Stadler, um die aktuellen Herausforderungen zu bewältigen und die Marke weiter auf die Zukunft auszurichten." Daran arbeite der Audi-Aufsichtsrat gemeinsam mit Stadler und seinem Team. Müller ist als VW-Konzernchef Vorsitzender des Audi-Kontrollgremiums.

Die "Bild"-Zeitung (Freitag) hatte unter Berufung auf eigene Informationen zuvor berichtet, die Ablösung des umstrittenen Audi-Chefs stehe wegen seiner unglücklichen Rolle in der Diesel-Affäre kurz bevor./men/jha/

ISIN DE0006757008 DE0007664039

AXC0055 2018-02-16/08:54