FrankfurtFrankfurt - Der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) setzte gestern seine Erholung über weite Strecken fort, bevor am Nachmittag, nicht zuletzt aufgrund des festen Euro, die Kräfte schwanden, so die Analysten der Helaba. Unter dem Strich sei ein minimales Plus in Höhe von 0,06% auf 12.346 Zähler zu verbuchen gewesen.

Den vollständigen Artikel lesen ...