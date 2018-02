Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--EU-Haushaltskommissar Günther Oettinger hat von Deutschland wegen des britischen Austritts aus der Europäischen Union (EU) und künftiger zusätzlicher Ausgaben für diese deutlich höhere Beiträge zum EU-Haushalt gefordert. Nötig seien zusätzlich "mindestens 3 oder 3,5 Milliarden Euro" jährlich, sagte der CDU-Politiker der Bild-Zeitung. "Mit einem Zuschlag von mindestens 3 oder 3,5 Milliarden Euro aus Deutschland könnten wir die Lücke schließen, die der Brexit hinterlässt, und zusätzliche Aufgaben finanzieren."

Als Beispiele für zu finanzierende neue Aufgaben nannte er den Schutz der Außengrenzen und den Kampf gegen den Terror. Oettinger will nach neuesten Brüsseler Angaben Anfang Mai seinen Plan für den künftigen mehrjährigen Finanzrahmen der EU ab 2020 vorstellen. Der Brexit wird auch im Mittelpunkt stehen, wenn die britische Premierministerin Theresa May am Freitagabend bei Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) für ein Gespräch im Kanzleramt zu Gast ist.

