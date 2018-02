Der Euro befindet sich auf Höhenflug: Er ist so viel wert, wie seit 2014 nicht mehr. Das bedeutet massive Bewegungen am Devisenmarkt.

Der Euro hat am Freitag im frühen Handel die Gewinne der vergangenen Tage ausgebaut. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung bis zu 1,2555 US-Dollar und damit so viel wie seit Dezember 2014 nicht mehr. Damit gewann der Euro im Wochenverlauf bisher rund 3 Cent.

Seit Ende 2016 legte die europäische Gemeinschaftswährung fast 22 Cent oder rund 20 Prozent zu. Das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...