Die Ölpreise steigen durch den Handel auch am Freitag weiter an. Doch das macht die Verluste der vergangenen Woche noch nicht wett.

Die Ölpreise sind am Freitag im frühen Handel moderat gestiegen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im April kostete am Morgen 64,65 US-Dollar. Das waren 32 Cent mehr als am Donnerstag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Lieferung im März stieg um 33 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...