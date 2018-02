FRANKFURT (dpa-AFX) - Analystenlob zu den am Vortag vorgelegten Geschäftszahlen von Airbus hat die Aktien des Unternehmens am Freitagmorgen weiter angetrieben. Die Papiere stiegen auf der Handelsplattform Tradegate im Vergleich zum Xetra-Schluss um 0,86 Prozent auf 93,60 Euro. Damit wären sie auf Xetra nur noch wenige Cent von ihrem Rekordhoch aus dem Januar von 93,76 Euro entfernt. Am Donnerstag hatten die Aktien des Luft- und Raumfahrtkonzerns nach überraschend guten Geschäftszahlen auf Xetra um mehr als 10 Prozent zugelegt.

Das Analysehaus CFRA stufte die Papiere nun zum Wochenschluss von "Hold" auf "Buy" hoch und hob das Kursziel von 92 auf 106 Euro an. Analyst David Perry von der US-Bank JPMorgan schraubte sein Kursziel sogar auf 120 Euro hoch und bestätigte seine "Overweight"-Einstufung. Die lang erwartete positive Wende bei der Entwicklung der Gewinne und freien Barmittel stelle sich nun ein, erklärte Perry.

Am optimistischsten ist aber Analyst Phil Buller von der britischen Barclays-Bank . Er hob sein Kursziel auf 130 Euro an. Mehr traut Airbus derzeit keiner der im dpa-AFX-Analyser erfassten Experten zu. Allerdings haben noch nicht alle die jüngsten Zahlen in ihren Bewertungsmodellen berücksichtigt. Sollten die Airbus Papiere das 130-Euro-Ziel erreichen, wäre der Konzern an der Börse mehr als 100 Milliarden Euro wert.

Selbst im deutschen Leitindex Dax gibt es mit dem Softwarekonzern SAP aktuell nur ein Unternehmen, das an der Börse mit mehr als 100 Milliarden Euro bewertet wird. Airbus bleibt der Aufstieg in die erste deutsche Börsenliga dennoch verwehrt. Da das Papier aber auch an der Pariser Börse gehandelt wird und dort ein Großteil des Handels erfolgt, ist Airbus in Deutschland nur im Index der mittelgroßen Werte MDax gelistet./mis/zb

