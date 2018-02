Bad Marienberg - Die Kommission zur Ermittlung der Konzentration im Medienbereich (KEK) hat in einer Medienmitteilung erklärt, dass die "BILD GmbH & Co. KG beabsichtige, einen Anteil von 5% am Stammkapital der sporttotal.tv GmbH von der bisherigen Alleingesellschafterin, der SPORTTOTAL AG (ISIN DE000A1EMG56/ WKN A1EMG5), zu erwerben, so die SPORTTOTAL AG in einer aktuellen Ad hoc-Mitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Ad hoc-Mitteilung:

Den vollständigen Artikel lesen ...