Wie die Kaninchen auf die Schlange. So starrten die Investoren furchtsam auf die gestrige Veröffentlichung der US-Inflationsdaten. Wir erinnern uns: Insbesondere die US-Börsen (aber auch diejenigen hierzulande) waren in der vorigen Woche ordentlich durchgeschüttelt worden. Und als Begründung hatten die meisten Marktkommentatoren den Anstieg der US-Inflationserwartungen und die höheren Marktzinsen angeführt. Letztere bedeuten, dass die Finanzierungskosten für Unternehmen steigen. Nun lagen die US-Inflationsraten zwar recht deutlich über den Erwartungen, die Märkte reagierten jedoch nur kurzfristig erschrocken. Wie Anleger, die auch zukünftig mit Marktschwankungen rechnen, mit einem Teilkapitalschutz in europäischen Aktienindizes anlegen könnten, das erfahren Sie in unserem heutigen X-perten Video.