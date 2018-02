Wenn man sich als Anleger mal an eine gewisse Situation an den Börsen gewöhnt hat, kommt es meist zu einem Ereignis, dass alles wieder in Frage stellt. Als aktuelles Beispiel dient die lange Zeit extrem geringe Volatilität an den Aktienmärkten, wo gerade in den USA stärkere Ausschläge (vor allem nach unten) so gut wie gar nicht mehr vorkamen. Die Kurse stiegen relativ ruhig vor sich hin und sorgten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...