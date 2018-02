DAX-Analyse am Morgen: Noch sind die Kurse nicht über den Berg

Wahre Sprinterqualitäten zeigt der DAX (WKN: 846900 / ISIN: DE0008469008) momentan scheinbar nur im außerbörslichen Handel. So auch gestern, denn nachdem die Kurse über weite Strecken im positiven Bereich notierten und in der Spitze bis auf 12.480 kletterten, reichte eine minimale Schwächephase kurz vor Schluss, um den Tagesgewinn auf magere 0,1% schrumpfen zu lassen. Insgesamt präsentierten sich die Blue Chips aber erneut stabil und verteidigten klar die Volumenkante bei 13.330 Zählern. Gute Aussichten also für ein versöhnliches Wochen-Ende?

