Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

SPD fällt in ARD-Deutschlandtrend auf neues Rekordtief

Der Absturz der von Führungsstreitigkeiten geschwächten SPD in den Umfragen dauert unvermindert an. In dem neuesten ARD-Deutschlandtrend von Infratest Dimap fallen die Sozialdemokraten auf ein neues Rekordtief von 16 Prozent. Das sind zwei Punkte weniger als Anfang Februar. Die Union kommt in der Sonntagsfrage demnach unverändert auf 33 Prozent.

Staatsanwaltschaft Wien ermittelt wegen möglichen europaweiten Bitcoin-Betrugs

Die Staatsanwaltschaft in Wien ermittelt wegen eines möglichen Betrugs mit der Internetwährung Bitcoin. In Österreich hätten sich "hunderte" Menschen über das System namens "Optioment" beschwert, sagte Staatsanwältin Christina Ratz der Nachrichtenagentur AFP. Ihre Behörde habe Interpol um Hilfe gebeten, um mögliche weitere Opfer und auch Täter in Europa zu finden.

Japans Notenbankchef für weitere fünf Jahre im Amt

An der ultralockeren Geldpolitik Japans dürfte sich in nächster Zeit nichts ändern. Premierminister Shinzo Abe hat Haruhiko Kuroda erneut als Gouverneur der Bank of Japan (BoJ) vorgeschlagen. Dow Jones Newswires hatte bereits unter Berufung auf Informanten über eine mögliche zweite Amtszeit des 73-Jährigen berichtet.

Japans Finanzminister redet Landeswährung Yen wieder klein

Der japanische Finanzminister Taro Aso hat am Freitag vor einem Erstarken der Landeswährung Yen gewarnt, nachdem seine Bemerkungen am Vortag zu deutlichen Kursanstiegen des Yen geführt hatten. Exzessive und ungeordnete Kursschwankungen am Devisenmarkt könnten Auswirkungen auf das Wirtschafts- und Finanzumfeld haben, warnte Aso.

US-Börsenaufsicht SEC untersagt Verkauf der Chicago Stock Exchange

Der Verkauf der Börse Chicago an eine Gruppe Investoren, darunter solche aus China, findet nicht statt. Die Börsenaufsicht SEC untersagte die geplante Transaktion, die seit zwei Jahren umstritten ist und auch Gegner im US-Kongress hat.

Durchs US-Gesundheitswesen weht ein frischer Wind

Im US-Gesundheitswesen kündigen sich erhebliche Veränderungen an. Und genau in einer solchen Situation ist es für die Firmen möglicherweise riskanter, stillzuhalten statt Angst davor zu haben, für einen großen Zukauf zu viel zu bezahlen.

USA drohen Russland wegen "NotPetya"-Cyber-Attacke "Konsequenzen" an

Die USA haben Russland für die Cyber-Attacke "NotPetya" verantwortlich gemacht und Moskau "internationale Konsequenzen" angedroht. "Im Juni 2017 startete das russische Militär die zerstörerischste und kostspieligste Cyber-Attacke in der Geschichte", erklärte das Weiße Haus. Die Software habe Schäden in Milliardenhöhe verursacht. Ziel sei eine "Destabilisierung der Ukraine" gewesen.

Initiativen zur Einwanderungsreform im US-Senat fehlgeschlagen

Die Bemühungen des US-Senats um eine Einwanderungsreform sind vorerst fehlgeschlagen. Einen Gesetzentwurf, der auf einem Vorschlag von Präsident Donald Trump beruhte, wies die Kongresskammer mehrheitlich zurück. Kurz zuvor hatte ein anderer Entwurf, der parteiübergreifend von einer Senatorengruppe ausgehandelt worden war und nur teilweise auf die Trump-Vorschläge einging, die erforderliche Zahl von 60 der 100 Senatsstimmen verfehlt.

DE/Großhandelspreise Januar +0,9% gg Vormonat

DE/Großhandelspreise Januar +2,0% gg Vorjahr

DJG/DJN/AFP/apo

(END) Dow Jones Newswires

February 16, 2018 03:00 ET (08:00 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.